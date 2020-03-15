北部10多歲男性高中生，遊希臘返國後確診武漢肺炎，教育部國教署長彭富源今（15）日表示，該班將停課，是全國停課首例。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布，國內一天新增6例境外移入武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）病例，其中案59為北部10多歲男性高中生，教育部國教署長彭富源表示，已達停課標準，該班將停課，並會配合指揮中心做相關疫調，校園也會進行完整消毒。

指揮中心說明，案59為北部10多歲男性，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，今天確診，已掌握相關接觸者16人，包含家人7人、還有一起打球吃飯的球友等，其餘接觸者持續追蹤中。

根據教育部日前公布停課標準，高中以下，只要班上有一名師生確診，就要全班停課14天，彭富源表示，將對學生的接觸史進行完整調查，匯整後交給指揮中心相關單位，而按照停課標準，該班要停課，可採線上補課，並將該校列為重點學校，口罩等相關防疫物資也將多加支援提供。

關於授課老師是否要進行隔離？指揮中心監測應變官莊人祥說明，要再了解該名學生在教室坐的位置、以及和授課老師是否有互動，再決定要居家隔離或健康關懷即可。

陳時中補充，案59為北部高中生，在學校造成停課影響，他回國的時間早，從3月5日返台後停留的時間、參與的活動也多，在疫調、社區感染上形成相當大的壓力。

至於案59是否有到補習班？陳時中回應，並沒有到補習班，案59出國很久，從1月中出國到3月5日才回來，「相當自由自在的生活」，課外活動比較多，這個案子令他們感到擔憂，「當然啦，到補習班也是擔憂」，反正時間拉長了都擔憂，既然發生了，就要面對問題好好處置，希望能把傷害減到最低。