4月16日，在香港「國安法」籠罩下，針對2019年的「8•18集結案」，港府堂而皇之公開鎮壓一批民主精英，令整個文明世界震驚。圖／歐洲之聲提供

4月16日，在香港「國安法」籠罩下，針對2019年的「8•18集結案」，港府堂而皇之公開鎮壓一批民主精英，令整個文明世界震驚。壹傳媒創辦人黎智英、香港支聯會主席李卓人均被判囚12個月，前香港立法會議員梁國雄（綽號長毛）被判囚18個月，前香港立法會議員區諾軒被判囚10個月，前香港立法會議員何秀蘭被判囚8個月。香港執業大律師吳靄儀、香港民主黨前主席何俊仁均被判監12個月緩刑兩年，香港民主黨前主席李柱銘被判囚11個月緩刑兩年，現任香港立法會區議會議員梁耀忠被判囚8個月緩刑一年。

因上街參加和平示威抗議集會而鋃鐺入獄，這在民主國家聞所未聞，在專制獨裁國家都司空見慣、見怪不怪了。香港的淪陷，無庸置疑。

自由民主蕩然無存

香港的示威抗議活動從2014年的雨傘運動開始，顛覆了以前的方式，群眾更為理性而智慧，這種群眾的集體愛港、護法行動，在2019年6月以震撼人心的行動表現出來。百萬人民，冒著酷暑，和平地、持續性地投入街頭示威，這種新興的運動，沒有領袖，沒有固定組織，但是它具有韌性、持久性，鬥志加鬥智，年輕而堅強，經歷了一場場來自政府的鎮壓、恐嚇，不但歷久不衰，還新意百出，令世人矚目、驚訝、佩服。

自古道：人心不可欺，民意不可違。香港反修例運動期間，民陣組織發起8月18日維園「流水式集會」，這是一次維護自由民主，捍衛法治秩序的市民示威活動，有各界人士共同參與，是香港民心民情民聲民生的表述和宣泄。

中共北京政府曾經承諾，香港維持既有資本主義制度50年不變，即「一國兩制」，馬照跑，舞照跳，民主不可缺！現如今人民上街發表不同聲音，表達不滿情緒，卻要遭遇下大獄之災，香港的自由民主哪去了？現如今的香港「一國兩制」，是姓共、抑或是姓資？

歷史一再證明，中國共產黨的許諾是一錢不值的屁話，放出來只能污染空氣。君不見，北京空氣污濁，其來有自。

司法獨立遭遇強奸

香港的法律制度，以法治及司法獨立的精神為基礎，沿自普通法體系。1997年主權移交中國後，以《香港基本法》作為特別行政區法律制度的憲制性文件。根據「一國兩制」的原則，香港的法律制度得以繼續原有的普通法體系，並由成文法作補充。

面對2019年以來，持續了一年多的民眾示威抗議活動，由於武漢爆發的新冠病毒從天而降，群眾的街頭運動暫時被迫中斷又未斷， 習近平政權絞盡腦汁，開始不知如何處理叛逆的香港世代，終於從武漢病毒中得到靈感，在2020年7月1日，人大也空降了一部比病毒還毒的「國安法」，硬生生地淩駕於香港司法獨立之上，在《香港基本法》框架下的原有的普通法體系，被扔進了歷史的垃圾箱，取而代之的是無產階級專政，此舉是典型專制獨裁取代民主法治的人間逆行。此法一出，香港的媒體、教育和文化界一片哀聲，民主派政治家紛紛被逼退或自動辭職，民主人士被抓捕、判刑。如今這麽一批香港民主精英竟然被送進大牢，是可忍孰不可忍？



2019年6月9日香港反送中運動，金鐘道傍晚一度下雨，遊行人士舉起雨傘，猶如2014年的「雨傘運動」。圖／擷自維基百科，公有領域

仰天長嘯英雄不敗

中共人大於3月11日通過了所謂「完善香港選舉制度」的決定， 人大那兩千多名投票機器，演了一齣可笑的猴子戲，耍猴者「嚴正」宣佈，要求「愛國者治港」。所謂愛國者，就是愛黨者，其實也無所謂愛或不愛，反正一切聽命於給他們口糧、好處的奶娘黨。這些猴兒們就這樣昧著良心，不顧廉恥地用自己手中那張罪惡的票，扼殺了香港人的尊嚴和權利。

如今香港法院判決民主精英鋃鐺入獄， 香港人民在怒吼：「頂住呀」！「撐到底」！「和平集會無罪！」「政治打壓！可恥！」國際社會則紛紛報導這樁並不令人驚訝的「動物莊園」鬧劇，導演就在北京，牠遠程控制香港那些傀儡，傀儡們除了唯主子之命是從，還能怎麼樣？

國際媒體反應即時，充滿指責和譏諷，但是各國政府中，至今只有美國明白無誤地發出譴責之聲，國務卿布林肯在審判當日就發表聲明：

「美國譴責對七名受到出於政治動機的指控的民主派領袖的判刑。北京和香港當局將目標對準香港人，因為他們只不過是在行使受保護的權利和基本自由，包括和平集會自由和言論自由。

今天的判決是中華人民共和國和香港當局如何破壞《基本法》和《中英聯合聲明》所保障的受保護的權利和基本自由,以消除一切形式的異議的又一個例子。這七位民主派領袖 - 李柱銘、黎智英、何俊仁、吳靄儀、何秀蘭、李卓人和梁國雄參加了有170萬香港人參加的一次和平集會。對他們做出的判決與他們行為的非暴力性質是格格不入的。

具有約束力的國際協議《中英聯合聲明》保障香港享有高度自治，而且香港人有權享有《聯合聲明》和《基本法》所保障的權利和自由。當香港人對北京攻擊他們的自由和自治做出回應時，我們會繼續與他們站在一起，而且我們也不會停止要求釋放那些因行使基本自由而被拘押或監禁的人。」（布林肯聲明摘自萬維讀者網）

這個聲明強調國際法，可惜跟極權政府和其傀儡談「法」，無異緣木求魚，這次審判的港府區域法院和主法官胡雅文應當被送上國際法庭，接受審判。所有被判刑的九君子應當立即無罪釋放。



作者指出，中共人大於3月11日通過了所謂「完善香港選舉制度」的決定， 要求「愛國者治港」。圖／擷自CCTV影片