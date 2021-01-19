美國大選之前，拜登對中南美非法移民美國政策，主張寬鬆，反對美墨建築大圍牆，甚至希望給予非法移民就地合法，於是，真正的考驗來了，尤其是中南美武漢疫情嚴重的時候，隨著大移民潮，武漢瘟疫正在中南美幾個國家蔓延。

宏都拉斯大移民

從1月15日以來，已經有三批移民離開宏都拉斯，進入瓜地馬拉，這些被稱為篷車隊伍的移民，攜家帶眷，浩浩蕩蕩，根據統計，目前已經有三批移民，共一萬多人來到瓜地馬拉，最後會來到墨西哥，嘗試非法越界進入美國，瓜地馬拉政府對宏都拉斯多次抗議，但是，寬鬆的兩國邊界，根本無力阻擋這些移民入境，而這些人幾乎沒有檢疫合格，而且也沒有財力進行檢驗，變成最大傳染源，甚至會擴大中南美幾個國家的疫情，以及變種武漢病毒的蔓延。

根據PAELER報導，2018年11月，已經有第一批宏都拉斯蓬車移民進入瓜地馬拉，這次大移民被阻擋在墨西哥邊界，引發很多人道的雜音，川普的政策受到人權團體指責，尤其是很多兒童以及婦女，在集中營沒有被善待，這次大移民經過調查，發現背後有人為操控因素，出資提供大遊覽車，讓這些人可以跨過幾個國家，而非全部靠步行，目的是為了給川普政府嚴格的移民政策難看，背後還涉及美國幾個基金會出資，和左派媒體和民主黨鼓動演出。

中南美兒童和女性人口，是美國色情業從業者主要來源，幫派幕後操作這些移民，意圖相當明顯，而且可以迎合美國貴族高層的虐童癖好。川普對中南美移民潮相當恐懼，最大理由不是討厭拉丁裔底層人民移民進入美國討生活，而是附帶犯罪事件。宏都拉斯人口近一千萬，卻是中南美最大的毒品來源，每一個月有600億美金的古柯鹼，從宏國過境到美國，這裡是黑幫犯罪謀殺，最嚴重國家，全國至少有四萬個幫派，更是中南美最腐敗政府，也是最貧窮國家。長期來，宏都拉斯實施左派政策，卻經常侵害人權，被侵害者只能逃亡美國，每年有2000人尋求庇護，國內有七成人口是在貧窮線之下。中產階級人口大約10%，這樣的國家人民，只要有機會，人民就會想要逃離，甚至不顧教會規定努力墮胎。

美國可以算是犯罪之國，每年每十萬人中，有五人被謀殺，但是，宏都拉斯卻高達五十人被謀殺，每四個人中就有一個有過被害經驗，美國國土安全部調查，有三分之二居住美國的宏都拉斯人民，屬於非法移民，這些人進入美國後，可能會傳遞美國生活改善的信件給尚未逃離的親友，引誘更多人企圖進入美國，畢竟宏都拉斯的20%GDP必須依靠這些移民美國的同胞，把美金匯回母國，藉以改善生活。

拉美國家難以振作

每一年，美國在宏都拉斯以及瓜地馬拉花大錢，進行宣傳，希望阻擋移民入境，可惜效果不大，最糟的是，利用逢車大移民潮，進入美國的黑幫毒品夾帶者，大約佔了5%，所以，移民潮並非單純的老百姓出走而已，裡面有複雜因素，從宏都拉斯到美國，先要進入瓜地馬拉和厄瓜多、巴拿馬，這三個國家也會有人利用移民潮加入移動，於是人潮越聚越多，這些移民正在考驗拜登上台後的寬鬆政策。

美國對中南美移民，可以說是左右兩難，因為美國把中南美稱為後院，不只是對政治右派的期待，希望拉美國家不要左傾，產生另一個反美的委內瑞拉，所以，每年對這些國家大金額補貼，希望這幾國家可以經濟脫胎換骨，不要成為美國的禍害，可惜，這個希望很難達成，一旦美國經濟自顧不暇，不願意同情拉丁美洲，中共就會介入這個區域，拉攏支持國家進行紅色滲透，製造這個區域的動盪，這才是美國真正頭痛時間，拜登既然主張寬鬆移民，現在考驗終於來了。



每一年，美國在宏都拉斯以及瓜地馬拉花大錢，進行宣傳，希望阻擋移民入境，可惜效果不大。圖為被瓜地馬拉軍隊阻擋的眾多移民，擷自BBC新聞影片，2021.1.18