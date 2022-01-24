二次世界大戰結束後，和平沒有真正來到，於1950s年代，美蘇陷入所謂的冷戰，象徵文明和邪惡，民主和共產的對抗。而成立不久的中國，因受共產黨統治，和民主世界隔絕，人民被稱生活在鐵幕裏，所以在民主世界眼中，中國也不很受歡迎。因此，有關中國（Chinese）的物品，都有點令世人反感。不是中國或中國人的錯，而是當時大環境使然。就在那時期，紐西蘭的一種特殊水果，在1904年被移植到當地，由於環境適合，果農經心栽培，各地開始盛產，味道奇異爽口，英文名字叫Chinese Gooseberry，看準美國大市場，準備外銷到美國，然而在商場行銷上，卻碰到了大困難。首先是水果名的那個Chinese，被聯想到中國，牽涉到邪惡，惹人厭，而名字再掛上Goose （鵝） ，看了也倒胃口，鵝和莓果搞在一起，食慾怎麼會好？紐西蘭的那種水果，被名字帶衰，無法打開外銷市場。

美蘇陷入大冷戰

中國不幸屬共產

水果名衰行銷難

美國市場慘暗淡

商場上的行銷，恰當的命名很重要，譬如新食物產品的名稱，如果被聯想到名牌鞋子，銷路可能受影響，因為一想到鞋子，鞋子的臭味，會浮上腦海，降低食慾不想買。產品的命名，操之在我，小心注意就好，但是產品的原產地，則是與生俱來，除非違法造假，否則，產品的銷路和價位，早就注定。記得80s年代時，在美國市場，產品掛產地台灣，MIT，就代表品質低，價格便宜，來自日本的產品，則是高品質，高價位，美國社會的這種想法，有它的歷史淵源，反應台灣當時的產業，著重勞力密集的產品，工資成本低，也欠缺現代品管。數十年來，台灣整體工業提昇，往高科技發展，廠商努力提昇技術，精心改良品質。如今，台灣品牌的產品，擺脫過去的粗糙，包裝和品質，大幅改善，直逼日本品牌，價格方面，也相對成長，低品質低價位的產品，則由中國和東南亞國家取代。當前美國市場上，有些來自台灣的產品，產地除了寫台灣，還加上ROC，甚至拼出Republic of China，有這個必要嗎？萬一被誤認來自China，可要自扁身價，不值得，這不是政治，而是商場行銷。

食品聯想鞋臭味

行銷命名大原罪

雖然ROC沒不對

台灣清楚又乾脆

台灣的工業產品，在美國市場放光彩，台灣的政治，也甩掉半專制獨裁，讓民主自由茁壯生根，整個台灣國家的形象，已不同凡響。尤其這兩年來，當新冠病毒到處肆虐，許多國家疫情慘烈之時，人口密集的台灣，因為政府領導有方，突破政治上的孤立，排除中國的打壓，取得珍貴的疫苗，加上全民的合作和犧牲，一直穩定地控制疫情，成為世間少有的淨土，真的是台灣人的驕傲。台灣，不只名聲響亮，台灣那個字（別懷疑，Taiwan英文只有一個字），也有實質的效益，在亞洲超市內，有些蔬菜水果，特別掛個台灣，來提高價位，台灣高麗菜，就是個好例子，價格是一般高麗菜的三倍，真是高招。那天在超市看到，日本山藥（$8.88/磅） 和中國山藥（$3.98/磅），併擺在同一櫃子，價差明顯。價格，只和經濟學的供需相關，還是也有國格的庇蔭？

超市台灣高麗菜

價格三倍不是蓋

山藥只因中國來

每磅少了近五塊

當年的紐西蘭果農，在1959年的6月15日，將Chinese Gooseberry脫胎換名，剔除Chinese，遠離Goose，改成Kiwifruit，奇異果，在美國暢銷，創造了行銷的奇異。依附Republic of China的台灣，處處受中國打壓，如能順利擺脫China，獨立正名，光明入聯，也將是近代史的奇異。共同盼望期待。

Chinese Gooseberry

本名帶衰歹外銷

Kiwifruit

好聽好唊新商標

China

台美曖昧安怎喬

Taiwan

正名入聯就逍遙