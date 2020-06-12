緊鄰捷運美麗島站、新興區舊地名「大港埔」的南華觀光商圈俗稱『新興市仔』。商圈新近在高雄郵局商圈牆面完成巨型彩繪，彩繪牆面外並在整條路掛上五顏六色的鯉魚旗….(圖/陳俊廷)

緊鄰捷運美麗島站、新興區舊地名「大港埔」的南華觀光商圈俗稱『新興市仔』，是許多高雄人共同的年輕記憶。商圈新近在高雄郵局商圈牆面完成巨型彩繪，彩繪牆面外並在整條路掛上五顏六色的鯉魚旗….

商圈理事長楊福順提起彩繪「大港埔」他說：1947年(民國36年)高雄車站的噴水池有個紅色的𩻸仔魚(現在在願景館)這是「𩻸港浦」俗稱大港埔深具文史歷史的圖騰。在商圈施做彩繪蘊含「大港埔」風華歲月的故事。且因應當前潮流趨勢，融入COSPLAY詮釋商圈兼具傳統與現代網美景觀。

高雄市經發局表示，新興區早期一片荒野，舊名稱為「𩻸港埔」，北界有高雄河支流、盛產鯉魚，但為避孔子後代「孔鯉」之名諱，鯉魚改稱「𩻸魚」、河流稱「𩻸港」，日據時期改稱為「大港」，所以新興區又稱「大港埔」。

「南華商圈有全台唯一具『冬暖夏涼』隔絕紫外線的天棚」！楊福順說：當時天棚設計打造的理念就如整個商圈就像是大型路面上百貨公司，所以能擋風遮雨，當前夏日酷熱，但造訪南華商圈就能立即感受『太陽照不到」的有感涼爽。商圈捷運美麗島站為紅、橘線之重要交通轉運站，尤其7月15日振興劵上路，他力推並歡迎各界造訪「南華商圈-新興市場」。

※「台灣第一」日本模構天棚 走訪高雄南華商圈(2015/09/04)

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