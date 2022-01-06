十字軍東征徹底改變了中世紀歐洲社會及經濟結構：兵船及補給船不停的在地中海東西兩岸來回奔駛，使得地中海沿岸貿易港口急速發展。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

十字軍東征（Cruciata）歷經西元1096〜1291，前後共達九次之多，是一場長達195年之久的宗教戰爭。它是由西歐的封建領主和騎士以收復被阿拉伯、突厥等穆斯林佔領的土地為藉口，對地中海東岸國家所發動的一系列宗教軍事行動。

基督教徒在公元1054 年分裂為二，東方屬於希臘教會，西方屬於拉丁教會。

回教徒在過去一段時間曾經佔領過敘利亞、北非、義大利及耶路撒冷，十字軍東征在1099年確實從回教徒手中奪回耶路撒冷，成立了耶路撒冷王國，此王國最後由於腐敗不振漸趨衰弱，王國只維持到1187年，前後不到90年之久。

東羅馬帝國曾經被土耳其（首都君士坦丁堡，現今的伊斯坦堡）侵佔，因此求救於西羅馬帝國，當時的西羅馬帝國的國王是貴格利七世（Gregory VII. 1020 〜1085），他於1074年組成「上帝的軍隊」，率領五萬大軍，發誓要撃敗「神的敵人」（意指土耳其的回教徒），大軍往東，最後終於收復耶路撒冷。總而言之，在1492年以後，基督徒終於將回教徒趕出歐洲。

十字軍東征的內部也出現過派系爭權與爭利的事情，成員與動機也不是完全的純正，當時也曾招募所謂的「小孩十字軍」，當這些小孩上船後，就被人口販賣集團送往埃及，賣給埃及回教徒當作奴隸使用，慘不忍睹的事情屢見不鮮。

前後長達一百九十五年的十字軍東征終於徹底改變了中世紀歐洲社會及經濟結構。由於十字軍的兵船及補給船不停的在地中海東西兩岸來回奔駛，使得地中海沿岸貿易港口急速發展起來，原有的皇家，貴族階級慢慢地失去既有的權力與利益，取而代之的是商人與地主逐漸興起。歐洲在11〜18 世紀的時候，是處於政治權與宗教權彼此相互結合又爭奪權力的時代。直到20世紀以後，歐洲政教分離，宗教勢力才正式退出政權勢力範圍。

IS恐怖份子組織打出「聖戰」的招牌

過去一段時間，中東地區的IS恐怖份子組織打出「聖戰」的招牌，實際上是出自於當年穆斯林回教徒扺抗十字軍東征的一系列戰爭的歷史背景的延續。由此可知，從近代二十世紀末到二十一世紀（特別是2001年9月11日發生在美國本土的一系列自殺式恐怖襲擊事件），多年來中東地區地緣政治與歷史糾葛的局面，不是一朝一夕可以解決的。

法國接納世界難民的後遺症：

2010年底阿拉伯之春爆發以來，歐洲國家經歷了一場難民危機。其實，難民問題始終是一個困擾歐盟國家的共同難題。採取怎樣的移民政策？如何接收、接收多少以及如何安置？對此，歐盟各國均有著各自的主張。作為全球第六大移民國家，法國歷來是歐洲重要的難民接收國及庇護尋求之地。

非法移民和難民的湧入給法國帶來邊界管控、社會治安、宗教文化和公共財政等一系列問題，法國在的2019年，接收27萬6600名新移民的數字再次創下大量接收移民的記錄，合法移民激增了7%，而暴力現象也隨之增長了8%。

法國過去接納伊朗變天以後的政治難民，以及北非與中東的難民，最後這些移民後代的少部分人民卻變成恐怖分子，法國政府與人民相當的無法理解。

結論

世界合久必分，分久必合；十年河東，十年河西。

北大西洋公約組織（NATO）、五眼聯盟（Five Eyes）、民主峰會（Summits for Democracy）、新印太戰略聯盟、澳英美聯盟 （AUKUS）等民主陣營，團團包圍著以中共為首的共產獨裁政權。中共國已經不是過去的經濟、軍事弱國，它極力想爭奪世界新秩序的話語權及支配權，處處表明要挑戰並取代美國的霸主地位，目前雙方正處於冷戰及熱戰的邊緣。

地緣政治的版塊拼圖活動，永遠在地球上日以繼夜不停的上演著，這絕非是歷史的偶然，它絕對是政治歷史的必然。

在這動盪不安的世界，目前及未來的台灣總統不能不小心的去好好應對，以負起保障人民生命財產安全的重大職責及使命。