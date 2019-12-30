民進黨政府被抨擊政治酬庸嚴重，某些派系吃相難看。用人不當，未能適才適所，過度涇渭分明。造成這些現象，不能全由總統扛責，但是不能卸責，反映統御領導能力的不足。圖／資料照，蔡英文連任辧公室提供

總統大選，三次政見發表會及一次辯論會，蔡英文總統的用人方式，被兩位挑戰者猛烈抨擊，尤其韓國瑜火力十足，並引用民進黨立委余天在電視媒體談話。指證歷歷蔡英文被民進黨內部新潮流架空，甚至說出白天蔡英文當總統，晚上邱義仁主導國政。

蔡英文的確高不可測，謎様型政治人物，被架空或個人強勢領導，各種說法，包括民進黨立法院黨團也全部配合。三任行政院長及重要內閣閣員由她指派，賴清德在民進黨初選，有悖政治常態挑戰。現在仍然接受副總統提名，形式上歸服蔡英文。蘇貞昌院長雖然強勢作風，仍然言必稱蔡總統，所作所為均是為蔡英文連任總統舖路。蔡英文的政治性格，不可能被某一派系完全架空，但是為何坊間言之鑿鑿繪影繪聲。舆她用人過度集中某些群體有關。

蔡英文擔任總統之前，曾任民進黨六年主席，但是與傳統民進黨有區別，正式加入民進黨的時間也不長。四年前就任總統，副總統陳建仁丶行政院長林全均非民進黨籍。一些被本土人士抨擊為老藍男丶及若干扁時期政務官，構成內閣主要成員。蔡身邊幕僚泰半安排在總統府丶國家安全會議，這些人政治輩分較低，不少係中央黨部丶小英基金會丶行政院大陸委員會的昔日僚屬。

領導統御能力不足

總統丶行政院長在憲政體制的運作，隨著總統民選，發生若干變化。行政院實際負責政務，部會正副首長丶國（公）營企業負責人丶政府外圍的財團法人基金會。將近數千高職的仼命，總統及身邊幕僚引介，行政院長及主管部會首長角色，均有。民進黨政府被抨擊政治酬庸嚴重，某些派系吃相難看。用人不當，未能適才適所，過度涇渭分明，你我意識濃厚。造成這些現象，不能全由總統扛責，但是不能卸責，反映統御領導能力的不足。

陳菊丶賴清德兩位南部直轄市長分別出任總統府祕書長丶行政院長。大批（尤其高雄市政府）兩市局處長出任中央政府（包括公營企業）要職，引起不少爭議。特別這些人的執政能力丶領導魄力丶專業知識等，受到質疑。兩位均是新潮流出身，即使已經甚少參加派系活動，仍然各界有些聯想。蔡英文參加民進黨時間不長，未曾擔任直轄市長，在中央政府僅擔任陸委員會主委及短期行政院副院長。沒有固定班底，與民進黨各派共治，甚難避免。

但是，蔡英文最可惜之處，用人未能跨越黨派，雖然有些老藍男（所剩無幾）及一些無黨籍人士（逐漸減少）。民進黨街頭運動出身，2000〜2008陳水扁中央執政，用了不少非民進黨人士。民進黨治國人才不多，執政理念偏頗，意識形態掛帥，彼此排擠互不信任，專業能力不足，又不充分信任文官。因此完全執政將近四年，民意支持力度不高。因為中國大陸丶香港問題，撿到槍，祭出亡國感策略，加上國民黨內部矛盾，總統提名人倍受質疑。

蔡英文連任之路，逆轉勝，未來四年，務必深入檢討，調整用人哲學，廣泛引用各界菁英，組成一流執政團隊，肩負國家大政，提升人民福祉。