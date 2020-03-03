美國疫情蔓延，紐約州長庫莫表示，紐約首例感染者是一位39歲女醫護人員，他曾伊朗工作，研判是在伊朗感染了肺炎。圖/擷取自庫末推特

美國疫情延燒，且死亡人數不斷攀升。綜合媒體報導，目前美國感染新冠病毒的死亡人數升到6人，紐約市也確認第一例新冠病毒感染者，是一名在伊朗工作的醫護人員，研判可能是在伊朗感染武漢病毒。

紐約州長庫莫跟市長白思豪說，紐約首例感染者是一位39歲女醫護人員，在伊朗工作。在伊朗期間感染了新冠病毒，於上週二返回紐約，現跟也是醫護人員的丈夫在曼哈頓家中隔離。州長說，她沒有搭乘公共交通。

「我們不認為她在飛機上或從機場乘私家車到住所時會傳染。但是出於謹慎，我們會聯繫與她一起從伊朗搭機飛往紐約的人以及該汽車司機。我們會跟他們聯繫，並根據事實對他們跟進了解。」

庫莫說，紐約州致力於快速增加檢測數量，設定了從下週開始每天1000次的檢測目標。紐約州將通過一項緊急立法，授權另外4,000萬美元用於增加人員和設備。新的衛生規定也正在學校和公交系統中落實。

新冠病毒疫情週末在美國其他地方發展快速。僅三天時間美國新冠病毒感染案例從65例攀升超過95例，感染者分佈在美國12個州。

週一下午，一家老人院4人死於新冠病毒，使全美死亡人數上升到6例，全部在華盛頓州。這家名為「柯克蘭生活護理中心」的老人院，似發生聚集性感染。華盛頓州18個確認病例中有14例發生在那裡。該中心還有27名住院者和25名工作人員有疑似感染症狀。對病毒的遺傳分析顯示，在華盛頓州發現第一例感染者之前新冠病毒可能已經在社區傳播了長達6週之久。