中共政權在美國政權交接時刻宣布對川普政府官員實施制裁。剛剛上任的美國拜登政府表態對北京這一行為予以抨擊。

此外，拜登政府的國務卿人選布林肯支持延續對華強硬態度，他最近在確認聽證會上表示會與共和黨合作，這暗示美國未來四年的外交政策將更加統一。

布林肯還同意前國務卿蓬佩奧認定中國在新疆對維吾爾人犯下了種族滅族和反人類罪惡的政策決定，並表示拜登政府將繼續進行台灣關係法，稱美國兩黨對此有共識。

就在美國新任總統拜登宣誓就職的時候，北京發布了一則對準國務卿蓬佩奧等28位前官員的新聞。他們與家屬被禁止入境中國內地和香港，澳門，和他們有關聯的企業，機構也被限制與中國打交道。

拜登總統的國家安全委員會一位代表表示，在就職當天中國實施這些制裁看來是企圖利用美國的黨派分歧。美國兩大政黨都應該批評這種徒勞和刻薄的舉動。總統期待著與兩黨領導人一起，引入美國勝過中國。

布林肯這個星期三在參議院內部外交關係委員會的聽證會上，肯定蓬佩奧對中國採取「強硬」的路線。他還就新疆以及台灣，這兩個被北京政府認為敏感的議題，明確做出表態。

當被問到他是否糾正蓬佩奧的政策決定，也就是美國認定中國在新疆對維吾爾人犯下了種族滅族和反人類罪。

布林肯說：「在維吾爾人的地下上，我認為我們意見非常一致。強迫把男女老少送進集中營，實際上是試圖對他們進行再教育，以遵從中國人口的意識形態，所有這些都說明有實行種族滅絕的努力。因此，我同意這一事實。」

布林肯著名美國對台灣安全有不分黨派的承諾。

布林肯說：「（美國）兩黨對台灣有持久而長期的承諾：《台灣關係法》以及美中公報。該承諾的一部分是確保台灣有能力抵抗禦侵略。拜登政府絕對會持續這個承諾。我們將確保台灣有能力做到這一點。」

一些分析家說，為了預防北京對台動武，拜登政府將盡力維護台海穩定。

美國企業研究所訪問學者埃里克·塞耶斯說：「拜登政府可以做的一件事就是在培訓方面繼續更新我們的政策。出售台灣防禦設備是一回事，但同樣重要的是，要確保美台軍事關係牢固，並且從訓練的角度來看，我們要盡力而為，確保台海的穩定。」

布林肯這個星期告訴國會，毫無疑問，中國對美國國家利益構成最重大的挑戰。各種顯示，在拜登領導下，美國新一屆政府可能會在延續政府的強硬對華政策。