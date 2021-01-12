作者指出，今天美國選舉沒有中央選委會，是當年建國先賢種下的惡果。Hamilton、Jefferson and Adam三位先賢的互動就是今日美國政府結構的造型的始作俑者，是福是禍，也是見仁見智了。左起：Hamilton、Jefferson and Adam。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

民主黨眾議會議長佩洛西及旗下議員決定在總統任期最後十天再次impeach（彈劾）Trump ，因為「暴徒」侵入國會有五人死亡，他們認為川普在背後煽動群眾，也因為有共和黨參議員附和，鬧得全國沸沸揚揚。讓支持、感謝川普政策的廣大民眾，包括大多數臺灣人民瞠目結舌。兩黨的惡闘比美臺灣的藍綠對抗，不顧一切的國家人民利益，真是不遑多讓。也使得全球對於一向佔領民主龍頭地位的美國搖頭嘆息。

面對不同的意識形態、都會新精英和本土大老認知的水火不容，不願溶入大熔爐的移民羣、黑白種族衝突對立、貧富懸殊加劇、國家的認同危機等問題，加上受到武漢疫疾無情打擊重創、都再度浮現台面。面臨明天美國將何去何從？如何定義美國共和國？如何召喚團結統一？如何為你我的子孫人類創造更美好的未來？迫切燃眉的時刻已經到來，令人無法逃避。

兩星期前，筆者在視訊武漢肺炎的演說中，曾經斷言Trump會提前離開白宮，不會參與交接典禮。在美國的歷史上，敗選的第二任總統John Adam在清晨六時離開白宮，六頭馬車快馬加鞭，交接時刻他己經在回家波士頓農莊的半路上，提筆寫家書給兒子（John Quincy Adam，他後來也成為美國第六任總統，報了父親一箭之仇）信中痛駡Thomas Jefferson 在選舉過程中扯後腿、不顧仁義道德、走暗路、作弊。兩人都是美國獨立宣言的起草人之一的抗英同志、立國先賢，此後十五年不通聲息。

再次深入回顧歷史，閲讀最近身亡後才出書的Winston Groom（他的成名小說《Forrest Gump》大家耳熟能詳）的歷史新書《Patriots》才恍然大悟，原來歴史上政治的惡鬪、黨同伐異，比起今天CNN/Fox News的對立、兩黨衝突、愛恨生死情節、成者為王敗者為寇，史績斑斑，真是小巫見大巫。Trump是華府政治的門外漢，為了清潔建制派的沼澤、擋人財路、樹敵眾多、加上個性人格特質，遭遇滑鐵盧，只能怪他自己。確實「革命尚未成功，同志仍需努力」。

壓傷的蘆葦不折斷 留得青山在不怕沒材燒

建國初期，華盛頓總統的內閣閣員對聯邦政府的位階爭議不停，雖然他們都認為自由、快樂、和平、富有的國家是共同的目標，但是手段和方法去解決則不相同。大家都沒有經驗，在一起大海中航行卻沒有指南針，只依據自己的理論、感覺、想像和禱告。Adam and Hamilton 都主張強大的聯邦政府，Jefferson卻大力反對。Adam and Jefferson原本都想保持良好的革命的友誼，己成不可能。外在的環境下，曾經出書《Common Sense》的作者Thomas Paine 和戰鬥性格的Alexander Hamilton也轉身結盟Jefferson聯合費城大報Aurora口誅筆伐、對總統Adam的人身攻擊再加上副總統Jefferson的國家公報舖天蓋地的攻擊而打贏選戰。Jefferson and Burr tickets 打敗Adam and Pinckney tickets，但在 college vote兩人同票數，於是再度由議會選舉，由Hamilton出手搓㘣籽湯送上Jefferson而非Burr登總統寶座，也種下日後兩人在新澤西州河邊決鬥，隔天Hamilton死亡的歷史事件。失去了Adam和Hamilton兩大支柱，集權聯邦政府的政策也大量失血，而不能成型，今天美國選舉沒有中央選委會，是當年建國先賢種下的惡果。Hamilton、Jefferson and Adam三位先賢的互動就是今日美國政府結構的造型的始作俑者，是福是禍，也是見仁見智了。

1800年的總統選舉，兩位現任的總統 John Adam和副總統Thomas Jefferson殺得刀刀見骨見血。結果下來，有憲法增修條文、有死亡的決鬥、有疏遠成仇人多年的建國先輩。以今天來看結果，我們應可以把心中的大石頭放下，而大有諷刺意味的舒適感自然而生，因為先賢先烈並無高貴的人性制高點。美國地大物博有空間時間去自我反省和調整的，留得青山在不怕沒材燒。

以賽亞書42章3至4節記載「壓傷的蘆葦，他不折斷；將殘的燈火，他不吹滅。他憑真實將公理傳開。他不灰心，也不喪膽，直到他在地上設立公理；海島都等候他的訓誨。」