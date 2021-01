作者指出,今天美國選舉沒有中央選委會,是當年建國先賢種下的惡果。Hamilton、Jefferson and Adam三位先賢的互動就是今日美國政府結構的造型的始作俑者,是福是禍,也是見仁見智了。左起:Hamilton、Jefferson and Adam。圖/擷自維基百科,公有領域,民報合成

民主黨眾議會議長佩洛西及旗下議員決定在總統任期最後十天再次impeach(彈劾)Trump ,因為「暴徒」侵入國會有五人死亡,他們認為川普在背後煽動群眾,也因為有共和黨參議員附和,鬧得全國沸沸揚揚。讓支持、感謝川普政策的廣大民眾,包括大多數臺灣人民瞠目結舌。兩黨的惡闘比美臺灣的藍綠對抗,不顧一切的國家人民利益,真是不遑多讓。也使得全球對於一向佔領民主龍頭地位的美國搖頭嘆息。

面對不同的意識形態、都會新精英和本土大老認知的水火不容,不願溶入大熔爐的移民羣、黑白種族衝突對立、貧富懸殊加劇、國家的認同危機等問題,加上受到武漢疫疾無情打擊重創、都再度浮現台面。面臨明天美國將何去何從?如何定義美國共和國?如何召喚團結統一?如何為你我的子孫人類創造更美好的未來?迫切燃眉的時刻已經到來,令人無法逃避。

兩星期前,筆者在視訊武漢肺炎的演說中,曾經斷言Trump會提前離開白宮,不會參與交接典禮。在美國的歷史上,敗選的第二任總統John Adam在清晨六時離開白宮,六頭馬車快馬加鞭,交接時刻他己經在回家波士頓農莊的半路上,提筆寫家書給兒子(John Quincy Adam,他後來也成為美國第六任總統,報了父親一箭之仇)信中痛駡Thomas Jefferson 在選舉過程中扯後腿、不顧仁義道德、走暗路、作弊。兩人都是美國獨立宣言的起草人之一的抗英同志、立國先賢,此後十五年不通聲息。

再次深入回顧歷史,閲讀最近身亡後才出書的Winston Groom(他的成名小說《Forrest Gump》大家耳熟能詳)的歷史新書《Patriots》才恍然大悟,原來歴史上政治的惡鬪、黨同伐異,比起今天CNN/Fox News的對立、兩黨衝突、愛恨生死情節、成者為王敗者為寇,史績斑斑,真是小巫見大巫。Trump是華府政治的門外漢,為了清潔建制派的沼澤、擋人財路、樹敵眾多、加上個性人格特質,遭遇滑鐵盧,只能怪他自己。確實「革命尚未成功,同志仍需努力」。

壓傷的蘆葦不折斷 留得青山在不怕沒材燒

建國初期,華盛頓總統的內閣閣員對聯邦政府的位階爭議不停,雖然他們都認為自由、快樂、和平、富有的國家是共同的目標,但是手段和方法去解決則不相同。大家都沒有經驗,在一起大海中航行卻沒有指南針,只依據自己的理論、感覺、想像和禱告。Adam and Hamilton 都主張強大的聯邦政府,Jefferson卻大力反對。Adam and Jefferson原本都想保持良好的革命的友誼,己成不可能。外在的環境下,曾經出書《Common Sense》的作者Thomas Paine 和戰鬥性格的Alexander Hamilton也轉身結盟Jefferson聯合費城大報Aurora口誅筆伐、對總統Adam的人身攻擊再加上副總統Jefferson的國家公報舖天蓋地的攻擊而打贏選戰。Jefferson and Burr tickets 打敗Adam and Pinckney tickets,但在 college vote兩人同票數,於是再度由議會選舉,由Hamilton出手搓㘣籽湯送上Jefferson而非Burr登總統寶座,也種下日後兩人在新澤西州河邊決鬥,隔天Hamilton死亡的歷史事件。失去了Adam和Hamilton兩大支柱,集權聯邦政府的政策也大量失血,而不能成型,今天美國選舉沒有中央選委會,是當年建國先賢種下的惡果。Hamilton、Jefferson and Adam三位先賢的互動就是今日美國政府結構的造型的始作俑者,是福是禍,也是見仁見智了。

1800年的總統選舉,兩位現任的總統 John Adam和副總統Thomas Jefferson殺得刀刀見骨見血。結果下來,有憲法增修條文、有死亡的決鬥、有疏遠成仇人多年的建國先輩。以今天來看結果,我們應可以把心中的大石頭放下,而大有諷刺意味的舒適感自然而生,因為先賢先烈並無高貴的人性制高點。美國地大物博有空間時間去自我反省和調整的,留得青山在不怕沒材燒。

以賽亞書42章3至4節記載「壓傷的蘆葦,他不折斷;將殘的燈火,他不吹滅。他憑真實將公理傳開。他不灰心,也不喪膽,直到他在地上設立公理;海島都等候他的訓誨。」