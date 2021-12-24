四大公投結束之後，所謂尊重人民的決定，並未出現，藍營不滿之聲盈耳，看來，國民黨真的需要心理治療了。

充滿政治細胞的台灣政客，已經開始動起來了，藍營仍然叫囂公投已死，好像公投結局，不按照國民黨的理路出牌就不對，請問國民黨；要把公投搞成藍綠對決，起頭的是你，現在玩輸了，又說公投已死，這就是不服輸，不尊重民主。

民主政治的本質就是用文明來說服，只要不用暴力，不用金錢，政黨可以說服的人數較多，就是贏家，誠如老韓名言：「票多的人就贏了」，其他說政府該不該動員為自己政策辯護，其實都是廢話。

如今距離2022年地方選舉只剩一年，於是明年1月9日，罷免林昶佐，以及台中二區的選舉就變成熱身賽，有志政治道路的政客，也想從這兩次熱身賽中，評估自己的實力，於是，一位被藍營視若奇才的韓國瑜，終於安耐不住寂寞了，選擇在公投之後，藍營領導階層出現灰心散漫的時間點露面，這個行動足堪玩味，聰明的政客選擇沉默和發聲，必須掌握社會氛圍，老韓算是精準算計，老韓第三度來敲門，給了敗兵後的藍營有再起的勇氣，問題是，能否重復2018年的盛況，恐怕還必須觀察。

2020年，老韓在總統大選失敗後，又遭到高雄市民罷免，如果說內心不恨，那就是騙人，於是，選擇性潛水，或出國散心，其實都在做東山再起的準備，最終弄出一本書，作為敲開政治大門的石塊，選在今年冬至的12月21日出版，上次的高雄選舉敲門磚也是一本書——《跟著月亮走》，台灣一堆文盲都買了，還引發真正名嘴作者和老韓搶錢風波，這本書的再版，最後變成倉庫品，最近聽說賤售也乏人問津，希望這一次出版，文筆進步了，無須找代筆。

用出書作為前進政壇的起手式，其實已經老套，過去，民進黨最喜歡來這一套，詔告世人，自己並非不學無術，會說也會寫，尤其是選總統，肯定要出書，其中最成功者應該是阿扁，阿扁的《台灣之子》大賣，而且選上總統，沒料到八年總統下台，被關了八年，開創台灣紀錄。

如今，媒體開始預測老韓再起的動向，多數媒體直指桃園，尤其在這次公投中，桃園的鄭文燦居然無法保住桃園，選票被藍營超車，因此，算準桃園市仍然屬於藍色大於綠色，所以料想老韓應該會揮軍北上桃園。

但是，老韓胃口真的只是百里侯嗎，以他曾經選總統的命來看，桃園應該不是敲門的對象，於是，有花蓮王稱號的傅崐萁說話了，他說；老韓不會去選桃園，他的志氣很大，保護中華民國是他的責任，選總統就選總統，還要弄到保護中華民國，真是的，這句話的意思，就是要直接爭逐大位啦。

好戲來了，2024年距離還很遠，但是，想要排隊登頂的一大堆，國民黨內名單更多，未來廝殺會很驚人，2018年的韓流興起，直接幫助國民黨搶贏地方選舉，主要是依靠中天電視大力造神，把媒體搞成行銷大隊，如今，中天已經跑到網路世界，能否再度弄出韓流盛況，恐怕還要觀察。



韓國瑜再度出書引發媒體開始預測他的動向。示意圖／擷自博客來網站，民報合成