蘭嶼人曬飛魚乾。圖／擷自台東縣政府，呂自揚提供

紅頭嶼住達悟人，

紅黑白舟頭尾尖；

四月刺桐花開日，

捕得飛魚載滿船。——〈蘭嶼〉

台東東南方90公里的海中小島蘭嶼，清代以遠看島上有山頭紅紅的，叫紅頭嶼。

1721年，清黃叔璥《台海使槎錄》，根據傳聞寫說，「紅頭嶼在南路山後，小山孤立海中，以石為屋，大船不能泊」，也寫了「山無草木，產金」的訛傳。

在1897年，日本官方開始稱紅頭嶼原住民叫雅美族。1947年，紅頭嶼以產蝴蝶蘭著名而改叫蘭嶼。1998年雅美族人要求改叫達悟族。

達悟族稱蘭嶼叫Pongso no Tao，是「人之島」的意思。

紅頭嶼最早明確記載的歷史，是荷蘭《熱蘭遮城日誌》，1643年2月記載說：荷蘭士兵登陸Bottol島，島上有番薯園、山羊和竹子做的十字架，猜西班牙人來過，射倒一個帶標槍的島民，偷了三、四隻豬和2艘奇特獨木舟。Bottol島即紅頭嶼。

1644年2月，荷蘭派三艘船75士兵，出征紅頭嶼。看到島民有銀和西班牙錢，殺死1人，捉了3人去熱蘭遮城。

蘭嶼以前有很多刺桐樹，達悟族人的原始傳統是穿丁字褲，在每年春天（陽曆3、4月）刺桐花開時，舉行飛魚祭，作為季節的循環開始捕飛魚。每個村落的海灘，都有很多用來手划航海捕魚的大小拼板舟。

偶然在網路上看到蘭嶼的拼板舟，想起我也有一張在蘭嶼與美麗拼板舟船合照的相片。相片已褪色，仍是很高興和懷念。

那是1975年2月，我和三位學校同事參加蘭嶼綠島旅遊團，第一天從台東北邊的富岡港，坐汽輪往東南幾小時才到蘭嶼。有一地方的海水特別黑，水流洶湧無聲，暗沈沈的，看著會怕。船員說：「這是黑水溝，任何東西掉下去就再也撈不著。」黑水溝就是黑潮。

快到蘭嶼時，遠遠就看到有一紅色的山頭，而且，蘭嶼的海水看起來特別的藍。



蘭嶼周邊的海水特別湛藍。圖／擷自台東縣政府，呂自揚提供

那時蘭嶼遊客尚少，下船時，很多小孩前來圍看。導遊說，2月還未開始捕飛魚，雅美族無鱗的鰻魚、青蛙都不吃。

印象最深的是，參觀一間有水泥屋頂的半穴屋，和到海灘觀賞美麗獨特的捕魚拼板舟。

拼板舟有大小，有2人的，也有10人的，小船長約三、四公尺，大船約六、七公尺，都用20多塊木板拼造，不寬，頭尾皆高高尖尖地翹起，約一個人高。船的兩面外側，刻畫著許多個皆塗紅黑白三色的圖與飾紋，曲雅鮮艷。船首船尾各畫一個像太陽放射光芒的同心圓圖（太陽紋），說是象徵船的眼睛。

拼板舟都是用木釘接合，就像台灣傳統紅瓦土角厝的橫樑木頭接合，無鐵釘，看起來像獨木舟。造形獨特，顏色鮮豔的拼板舟，放在無邊際湛藍大海的海灘上，是很獨特的風景，又美麗又神秘。



蘭嶼海灘傳統捕魚的拼板舟。圖／擷自台東縣政府，呂自揚提供

蘭嶼的山最高500多公尺，面積40多平方公里而已。居住在小島上千年的達悟族，竟有這麼好的造船技術，並在捕漁船上，刻畫有特定含意的美麗圖案，成為海洋民族的傳統文化，一代傳一代，實在很神奇。

這正顯示任何民族，都會依所生活的自然環境，發展出用以生存的謀生技能與文化。

大家都很高興的與拼板舟拍照，我也和三位同事站在一隻船上，拍了一張合照做紀念。



1975年呂自揚與同事，在蘭嶼與美麗木船合照。站最後一位是呂自揚。圖／呂自揚提供

晚上住在一所學校裏。我坐在操場邊緣，任海風吹拂，一邊俯看著暗黑的天空和大海，一波一波的海浪，衝拍著暗黑的海灘，捲起一波一波的雪白浪花。一邊遠遠聽著一波一波的雪色海浪，在暗黑如墨的夜空中，發出一波一波響亮的浪濤聲。

夜黑島孤，海風吹拂，全無人聲，雪白的浪花在黑暗的大地裡閃閃發亮，給人一種地老天荒的感覺，這種感覺卻是說不出的美。



蘭嶼山羊。圖／擷自台東縣政府，呂自揚提供

想著海天的遼闊，人生的渺小，天地的悠悠，宇宙的無窮，直教人不想去睡。

第二天，我們往綠島，然後回富岡。

回憶當年蘭嶼之遊，乃作〈蘭嶼〉詩。

現在的蘭嶼無刺桐花。隨著時代的進步，景觀、交通和生活習俗，已有很大改變。年輕人口外流，海灘美麗神奇的拼板舟，也無以前那麼多了。

附記：

一、1980年，我把清初張潮原著，尚無標點的古格言小品文《幽夢影》，分類新編註釋，並逐條寫眉批成《眉批新編幽夢影》一書。

在讀到張潮那則「聞鵝聲，如在白門；聞櫓聲，如在三吳；聞灘聲，如在浙江；聞羸馬項下鈴鐸聲，如在長安道上」的隽語時，不禁想起了多年前曾在蘭嶼暗夜的「聞灘聲」來，就寫了這樣一條眉批：

「台灣無櫓聲，無鈴聲，鵝聲偶或聞之。台灣多可聞者浪潮聲也。余嘗於蘭嶼暗夜，聽海水拍石捲浪聲。海天如墨，浪白似雪，地老天荒，多年不忘。」



1980年《眉批新編幽夢影》舊版與新版封面。圖／呂自揚提供



呂自揚眉批《眉批新編幽夢影》記寫在蘭嶼聽浪濤聲內文。圖／呂自揚提供

二、台灣的黃牛，以前很多是有掛牛鈴，到1980年，路上已無牛鈴聲可聞了。

三、戰後，火燒島和蘭嶼都曾被用來關重刑犯，綠島以關政治犯著名。有一首著名流行歌叫〈綠島小夜曲〉。