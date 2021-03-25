去年9月18、19日發生的「919黃媽媽事件」。告訴人李貴芬（法務部行政執行署新竹分署主任行政執行官），因認被告黃麗秋（太極門氣功養生學會成員），涉有刑法305條恐嚇危害安全、第309條第1項公然侮辱、第310條第2項加重誹謗、違反個人資料保護法第19條第1項第5款、第41條非法利用個人資料罪。經過將近四個多月的偵查，2021年1月22日台灣新竹地方檢察署檢察官不起訴處分，未提起再議而確定。
前述政府高官控告人民的案件，係罕見的「官告民」案件，極為奇特，3月24日舉辦的「法稅真改革、良心救台灣」系列論壇─瞭解嚴重侵犯人權行為真相權利和維護受害者尊嚴國際日，被告黃媽媽及其家人在會中敘述他們這段時間的身心感受，讓人覺得有公權力欺壓人民之嫌，且在不起訴處分書看不到當時警察人員、檢察官對被告「限制住居」的辦案真相，令人遺憾。
言論自由為人民基本權利
有關表現意見自由（包括言論自由）在我國憲法第11條有明文。大法官釋字第509號解釋指明，言論自由為人民之基本權利，憲法第11條有明文保障，國家應給予最大限度之維護，俾其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。惟為兼顧對個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律尚非不得對言論自由依其傳播方式為合理之限制。
聯合國人權兩公約（公政公約及經社文公約）在2009年已經國內法典化。如今，在台灣強化言論自由的保護是人權時代當然的事。令人想起1735年（286年前），美國漢彌爾頓（Hamilton）曾經說過：「祇要是事實，自由談論有關政治行為的意見，並加以出版，這是自由人的根本權利，否則自由人無異是奴隸。」的名言。
在自由、民主、法治、人權的台灣，大家要做國家的主人，絕不要做統治者的奴隸。
論壇屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平臺，不代表本報立場。