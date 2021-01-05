一年又結束，多災多難的庚子年，全球新冠肺炎延燒而且此毒株還會病變，使疫情不斷創新，堪稱是21世紀最大的一場浩劫!

全球瀰漫在天災人禍不安中，想找一些題材來鼓舞人心和安慰脆弱的心靈。

一、在東漢《世說新語.德行篇》荀巨伯遠看友人疾，值胡賊攻郡，友人語巨伯曰：「吾今死矣，子可去。」巨伯曰：「遠來相視，子令吾去，敗義以求生，豈荀巨伯所行邪？」賊既至，謂巨伯曰：「大軍至，一郡盡空，汝何男子，而敢獨止？」巨伯曰：「友人有疾，不忍委之，寧以我身代友人命。」賊相謂曰：「我輩無義之人，而入有義之國。」遂班軍而還，一郡並獲全。有情有義感動了胡賊!

二、目前網路正夯震奮人心的影片，一個年僅20歲的埃及青年，製作的4分鐘微電影《 The Other Pair 》，沒有一句台詞，卻感動了世界上不同文化種族的人，獲埃及盧克索LUXOR電影獎。它告誡了我們：「貧苦時該堅守什麼，富有時該如何做，沒有一句說教，卻勝過無數句說教，非常感人！值得分享。」

故事感人的地方是，富人和窮人的小孩存著一顆善良的心，無法成全自己的朝陽，又何不送他人一片晴空。愛與善的力量穿越種族、國家、年齡與時代。

心平氣和 了卻塵緣 方得自在

三、一對中年夫妻為信仰而分手的故事:

記得有一年的冬天去美國旅遊，給我印象最深的不是美國的風景有多美、人文多好，而是同團旅遊的一對中年夫妻，與他們閒聊知道都是善良人，而且兒女也都長大，雖未成年但都可以獨立自主，這位太太原本一心嚮往佛教，只因家庭因素而與丈夫結婚，所以無法剃髮為尼，但信仰的堅定讓她完成責任無後顧之憂下，毅然了卻人間紅塵走向孤燈佛門，剃髮為尼。筆者問她先生，是不是因為夫妻感情不睦看破紅塵？先生說她倆感情很好，在家盡兒媳孝順公婆，對子女愛護有加就像朋友，因為妻子的信仰理念堅定，原本妻子也邀請丈夫一起同修，但道不同只好成全妻子的選擇，這次的美國旅遊是他倆最後的夫妻緣，結束之後各奔前程了。

當下我內心一陣惆悵，後來一想應該祝福他們所嚮往的生涯，不管他們過去有任何恩怨？比起一些人撕破臉更甚者打打殺殺或告上法庭，分手時能夠心平氣和，了無牽掛何嘗不是豁達的人生!值得祝福!