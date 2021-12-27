美國總統選舉採用選舉人票，不是票票等值，總選票數較少的候選人，也可能當選為總統。示意圖／擷自美國之音影片，民報合成

台灣執政的民進黨，在立法院提案，準備修改地方制度法，降低合併升格門檻，來推行新竹縣市的合併，將它提升為第七都。民進黨的總統，行政院院長，及相關地方首長，都出來發聲解釋，希望得到民眾認同。和許多台灣國家議題一樣，在野的國民黨，有不同的意見，提出不同的方案。依目前民進黨的優勢，只要黨內立法委員，都聽從黨的指示，貫徹黨的意志，要通過這法案，不是大問題，但是這個合併的結果，是否符合台灣民意，是否對台灣有助益？民主政治中，政黨尋求民眾支持，政策向多數靠攏，黨意和民意一吻和，就可以贏得選舉，取得政權。但是，黨意能凌駕民意嗎？

黨意民意一吻和

選舉大致可贏得

黨意凌駕民意時

政治優勢恐夭折

從基本民主制度來看，黨意要凌駕民意，在台灣可能比較難，因為台灣的立委選舉，按照各縣市分配，雖然不是票票等值，但是選區固定，所以選舉的結果，比較接近民主的理想。總統選舉方面，則是全民普選，票票等值，沒有任何疑慮，能正確地反應出民意。台灣因為這樣的制度，黨意和民意一脫鉤，馬上反應在選舉結果，從數次的政黨輪替，可以清楚地看到。今日一黨獨大的大黨，如果不小心經營，明日可能淪為小黨，不信，想想過去的國民黨，看看今日的國民黨，就不難明瞭。或許是這個因果，民進黨在新竹縣市合併的議題上，才要如此的努力宣傳，不敢利用絕對優勢，貿然採取行動。

選舉票票如等值

民主政治最紮實

黨意民意一脫鉤

大黨變成落水狗

反觀美國的民主，民意則非永佔優勢，在總統選舉方面，因為採用選舉人票，本來就不是票票等值，總選票數較少的候選人，也可能當選為總統，例年來發生過，未來，發生的可能性也高；參議院的百名參議員，不論各州的人口多寡，每州有兩個名額，遠離票票等值的法則，因此，參議院的多數黨，也非絕對是民意的多數；而國會眾議員的選舉，雖然按照人口比例分配，每州有不同的名額，但是，因為州內的眾議員選區，由各州自行決定，當州內執政黨獨大時，可以用數學統計和超精準的模擬，在決定眾議員選區時，作出對黨最有利的劃分，提高黨的當選名額。這個弊端，在兩百多年前就發生，最近因為電腦科技的進步，這奧步的運用更猖狂，民主共和兩黨都有，近年已有數州，因為眾議員選區的劃分糾紛，告到美國最高法院。

選區怎樣來劃分

沒有理論做標準

州內一黨獨大時

選區亂搞沒分寸

生活於民主自由的國家，除了可以享受自由外，每逢地方國家選舉，有投票權的人，能憑著自由意志，投下神聖的一票，參與地方和國家大事的決定，選出心中肯定的代表，是基本民主權力的運作，也是人民的福氣。民主制度不是完美無缺，但仍然是個好選擇，否則，看獨裁極權制度下，人民自由受限，統治者任期無限，如果有選擇，誰不會選民主呢？現代的民主國家，因為要有制衡功能，兩大黨的制度普遍，台灣民主要紮根，也應朝此方向，培養出有力的在野黨，但是，有個重要前題，那個在野黨，必須以台灣利益為優先。離鄉四十年，身居千里外，生活純樸簡，台語永不閒。

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