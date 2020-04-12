最近歐洲的主要國家都以「國與國的規格」對待台灣，這要歸功於台灣在這場武漢肺炎戰疫中的亮麗表現。這場戰疫之後，國際秩序必定會重組，「台灣是一個國家」必定會成為國際的共識。圖／指揮中心提供

武漢肺炎瘟疫起於中國武漢，已經肆虐全世界，至今造成一百多萬人遭受感染，數萬人死亡。據估算武肺疫情終將造成全世界數百萬人染病，數十萬人死亡，疫情之慘烈有如一場世界級的戰爭。而台灣在這場戰疫中表現可圈可點，正在改變台灣的命運。幾十年來台灣人堅持「獨立自主」的理念，及「不捨不棄」的努力，已經到了開花結果的時候了。

無可置疑的，台灣是主權獨立的國家，因為國家的要素：「人民、土地、政府、主權」我們都俱備了，唯一欠缺的是「國際上的承認」。目前，除了15個邦交國外，幾乎沒有其他國家承認「台灣是一個國家」，連我們最親密的盟邦美國與日本都還沒有正式承認。但是這種情況正在改變中，最近歐洲的主要國家都以「國與國的規格」對待台灣，這要歸功於台灣在這場武漢肺炎戰疫中的亮麗表現。這場戰疫之後，國際秩序必定會重組，中國已經成過街老鼠，而台灣正受國際的讚揚與肯定，「台灣是一個國家」必定會成為國際的共識。這就等於國際社會認定台灣與中國是國與國的關係，台灣就是一個「獨立的國家」，因此武漢肺炎戰疫就是決定台灣命運的「台灣獨立戰爭」。

隱瞞疫情導致瘟疫擴散 中國成過街老鼠

武漢肺炎疫情早在去年12月就在武漢市開始擴散，中國官方一直在掩蓋「人傳人」的事實，並隱匿染病與病亡人數。當時李文亮醫師警告，指有一種新型的、類似SARS的疫情出現，結果李文亮等共8名吹哨人，全都在官方脅迫之下認錯。最後，連李文亮本人也死於武漢肺炎。一直到1月底中共才承認「人傳人」的事實，並下令武漢封城，其他省市隨著跟進，但是為時已晚，疫情已經從中國擴散至全世界。

到了3月時，中國疫情已經緩和下來，但却在意大利爆發，後傳遍全歐洲並進入美國，其中義大利、法國、德國、西班牙及美國的疫情都相當嚴重。中共趁機展開了強力的「大內宣」與「大外宣」，從「習主席英明領導」的造神運動，到官媒稱「世界欠中國一聲感謝」。接著，外交部發言人在推特「甩鍋」美國，暗指美國才是病毒源頭，並且公開造謠說「義大利人唱中國國歌感謝中國」，被義大利官方打臉。連中共的盟友伊朗都出面譴責：「中國統計數字是在開玩笑」。巴西教育部長更指控「中國利用疫情統治世界」，並痛批「中國商人趁機牟取暴利」。中共已成過街老鼠，人人喊打。

再者。為了展現泱泱大國風範，中國展開醫護用品外交，輸出大量醫療物資幫助他國抗疫。但由於品質太差，令中共的聲譽受重創。首先傳出捷克買的中國快篩試劑錯誤率高達80%，已經放棄採用。接著，西班牙、英國、土耳其等國都宣稱中國的試劑正確率太低，根本不能用。不只試劑出問題，連口罩被退貨。荷蘭衛生部長3月28日說，荷蘭官方召回60萬個中國製造的口罩，因為它們不符合質量標準。最近，中國科技媒體登出一篇文章，一名口罩出口代理商陳國華（化名）透露，「中國市面上的口罩廠亂象叢生，6成的工廠完全沒有無菌車間，大部分都是買個口罩機就幹起來了。他自己去過一次口罩生產車間，裡面不但全是灰塵，工人也沒戴口罩和手套，這樣生產出來的口罩誰敢用？」

清算中共成全球共識

隨著疫情的擴散，國際間對中共瞞報疫情越來越不滿，很多民間團體已經開始採取行動，要求中共賠償巨額損失。比如英國智庫「亨利·傑克遜社會」算了一筆帳，G7工業國7個國家的索賠，有可能達到3.46兆美元。印度國際法學家委員會和印度律師協會，向聯合國人權理事會提出申訴，指控中共給世界人民造成嚴重的傷害，要求中共賠償20兆美元。澳洲媒體報導，澳洲人對「中共病毒」禍害澳洲和中資企業在澳洲瘋狂掃貨非常憤怒，應該給中共領導人「寄一張有史以來最大的索賠帳單」。

最近，曾在川普政府任職的前白宮首席策士班農（Steve Bannon）表示，國際法庭應該就隱匿疫情和延後通報等罪責，對中國官員如國家主席習近平、副主席王岐山等人，進行紐倫堡式的大審判。美國前司法部檢察官克萊曼已經向荷蘭海牙國際刑事法庭（ICC）提告，指控中共政府與軍隊，違反國際公約，製造生物武器，犯下反人類罪，造成「中共病毒」，危害中國人與世界。克萊曼說，邪惡的中國共產黨，必須向法院與上帝交代。

目前啓動對中共的索賠都是民間團體，各國政府都還在忙著防控疫情。疫情穩定之後，美國政府必定會領導自由世界，集體對中共探取法律行動，進行一場索賠大清算。在強大的內部與國際壓力下，共產政權正面臨嚴峻的挑戰，中國政局會如何演變，有待觀察。

控制疫情 援助世界 台灣成全球典範

台灣超前部署策略，贏得大勝利。一月底台灣就啟動防疫措施，如禁止口罩出口，控管口罩的國內銷售，限制中國往返的航班等，並且立即成立「口罩國家隊」，在政府與民間合作下，迅速提高口罩產量。再者，指揮中心天天報導防疫進展，贏得人民的信任，終於控制了疫情。台灣的公開透明與中國的隱匿欺騙，成為顯明的對比。民主政治優於極權政治，再次得到證實。更可貴的是，控制住疫情後，台灣進一步向世界伸出援手。

總統蔡英文在4月1日宣布，將捐贈美國、歐洲及友邦國家共計1000萬片口罩，協助全球抗疫。其中700萬片將捐贈給疫情嚴重的歐洲國家、200萬片捐贈美國、100萬片捐贈友邦國家。消息傳出後，歐盟執委會主席范德賴恩公開感謝台灣，這是歐盟執委會主席首度針對台灣發表聲明，意義重大。接著，各國政府如英國，法國、荷蘭、比利時、波蘭、捷克、美國等，也都公開對「台灣國」道謝。捷克布拉格市長賀瑞普更是直言：「台灣給的是禮物，中國則從來沒給過我們，我們是用納稅人的錢跟中國買的」。

日前外交部宣布將啟動第二波國際援助行動，總計600萬個醫療口罩。其中400萬片給北歐、中東、拉丁美洲及加勒比海國家，100萬片給美國受創嚴重的州，100萬片給新南向國家等。在瘟疫肆虐下，台灣雪中送碳的行為，贏得全世界的讚賞，台灣的地位正迅速的提升，如美參議員克魯茲在推特上說：「隨著台灣的升起，中國（中共）正在隕落」。

台灣抗疫成績卓越 海外僑胞深感榮耀

在這次全球戰疫中，台灣人充分發揮了正直、友善、聰明、勤儉的美德，不但控制了疫情並且援助其他國家，得到全世界的讚賞，讓我們海外僑胞都有榮譽感。再者，蔡政府對外援助的政策，得到近80 %台灣人民的支持，可見台灣人的心胸廣闊。目前全世界都處於瘟疫的肆虐，是有史以來全世界需要台灣援助的時候，在這歷史性的關鍵時刻，台灣應該盡最大的力量，繼續對外提供援助。

最後提出一點小小的建議，請讓海外僑民參與台灣的對外援助。我們海外僑民可以捐款向台灣政府購買口罩，捐贈給僑居地政府。如此可以提升海外台僑的形象，也提升台灣的形象。