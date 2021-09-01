作者指出，以往法官和檢察官兩個評委會年收案量各約十件，約五成評鑑成立；新制以來法評會收案314件、檢評會308件，但人民請求評鑑無一件成立。示意圖／Pixabay

依自由時報9月1日〈人民評鑑司法官，一年622件0人受懲〉報導指出，過去當事人想揪出問題司法官，須透過民間團體初審認為有違失，才能移請評鑑，新制把請求評鑑權從民團手上還給人民，實施至上月26日滿週年。以往法官和檢察官兩個評委會年收案量各約十件，約五成評鑑成立；新制以來法評會收案314件、檢評會308件，但人民請求評鑑無一件成立。

查2014年11月2日，財團法人民間司法改革基金會諮詢委員林孟皇先生發表「台灣檢察體系的違法濫權與抗制對策─從最高檢察署特偵組偵辦『安亞專案』談起」論文，該文結論指出，由「安亞專案」的偵辦流程及黃瑞華庭長所做的審核報告可知，特偵組疑涉有違反偵查不公開、洩漏國家機密與濫權追訴等疑雲。而由檢察官在「國安密帳案」起訴李O輝、「高鐵減振弊案」起訴謝O志，都疑涉有洩密或濫權追訴處罰的情事。這些司法、檢察體系違法濫權的事例，或許因為：終結偵查處分的訴訟監督制度有缺陷、行政簽結與判例選編制度的不當、民主轉型前所遺留司法解釋例與判例的專制威權思維，而無從發揮憲政民主國家所應有的究責功能。

另查有關刑法第125條的案例判決理由，常見法院援引大法官釋字第297號解釋（民國81年5月20日）。然而，當年，該解釋理由書文末指明「惟犯罪被害人得提起自訴之範圍，應妥為檢討，明確規定，併此指明。」從未受到重視，並設法解決。

司法濫權應有救濟途徑

2009年起，公民權利與政治權利國際公約具有國內法效力，大法官並對憲法第16條關於訴訟權之保障亦有進一步細緻化之闡明，不再認為單單提供救濟可能性即能完全滿足訴訟權之保障（如大法官釋字第582號、第654號）。公政公約第2條「國家義務原則」之規定，應該重視。

目前，自訴制度及交付審判制度於該號判例作成之後陸續完成修正、設置，卻不見法院真有相應之「妥為檢討」，僅見最高法院持續沿用該判例判決，拒絕該罪之被害個人提起自訴至今，是否確實符合釋字第297號解釋之意旨，引人懷疑。

本人發現1935年7月1日起施行的刑法第125條，在台灣民主化以後，立法委員們曾經多次提出刑法第125條修正草案，包括侯水盛、田秋堇等65人（2007年11月21日）、呂學樟、趙麗雲等26人（2009年4月8日）、林明溱等22人（2011年6月11日）等，其修正法律均未成功。迄今，歷經了86年，而此項訓政及威權時期留下來的法律產物，仍然「不動如山」。其理何在？引人深思。

在強化人身自由保障的今天，探討人民評鑑司法官「落空」之原因外，更要注意刑法第125條之早日修正，並檢討高峯祈檢察官（高鐵減振案），侯寬仁檢察官（太極門案）及特偵組11位檢察官（安亞專案）的濫權追訴疑雲，追求真相，如此，此等冤案的直接及間接被害人，才能得到平反昭雪的一天。



從特偵組濫訴現象談檢察官之究責研討會。圖／作者提供