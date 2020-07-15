川普總統星期二（7月14日）簽署《香港自治法》，讓中國為打壓港人的行動承擔責任，他還簽署了一項行政命令，終止香港的特殊待遇。

川普總統在白宮玫瑰園舉行的記者會上說：「今天，我簽署了一項法案和一項行政命令，讓中國對其壓制香港人民的行動承擔負責。我今天下午簽署的《香港自治法》在國會無異議通過。這一法案給我的行動當局提供了強有力的新工具，讓那些參與扼殺香港自由的個人和實體承擔責任。我們都看到了發生的事情。情況很不好。他們的自由被剝奪了，他們的權利被剝奪了，我認為香港也會隨之消失，因為它將不再能夠與自由市場競爭了。」

川普在白宮記者會上還宣布：「今天我還簽署了一項行政命令，終止美國對香港的優惠待遇。香港現在將與中國大陸享受同等待遇。沒有特別的特權，沒有特別的經濟待遇，不能（向香港）出口敏感技術。」

北京在6月30日強行通過了港版國安法，這被普遍批評為「一國兩制」的終結。

美國國會兩院兩黨以罕見的團結和效率在7月2日最終通過了《香港自治法》。法案規定對違反《中英聯合聲明》和《香港基本法》中對香港人的承諾、推動港版國安法破壞香港自治的中國官員和實體施加強制性的「一級制裁」，此外還將對所有與其有業務往來的銀行施加「二級制裁」。

法案規定，總統可以出於國家安全理由而豁免制裁，但是對豁免和終止制裁制定了一些限制措施，包括必須向國會相關委員會和國會領導層報告，國會還可以就此通過不贊成決議。川普總統在一份聲明中特別提到，這些要求有可能限制憲法所賦予他處理國家外交事務的權力，因此他視法案這部分的要求為「建議性」和「不具約束力的」。

在記者會上，有記者問川普總統最近一次跟中國國家主席習近平通話是什麼時候並問他近期有沒有與習近平通話的計劃。

「我最近沒跟他通過話。沒有，我沒有跟他通話的計劃，」川普總統回答說。