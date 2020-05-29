門諾基金會新城工作站的順安據點在5月27日安排了第一次「動物輔療（animal-assisted therapy）」課程。這堂課程是與財團法人台灣基督教門諾會黎明機構所成立的「黎明向陽園—輔療組」所合作辦理。黎明向陽園的輔療組於2017年開始推動動物輔療，推廣以「療癒雞」、「狗醫師」和「療癒兔」來舒緩身心障礙者、長輩的寂寞與恐懼，主要內容以加入動物參與用來達成個案在認知、情緒、社會人際、教育、復健、壓力調適等功能，借由從動物的互動與陪伴當中，獲得心靈上的支持。

初次合作來自其他合作單位的主動介紹，也是新城工作站麗芳站長「黎明向陽園—輔療組」的成果與努力。麗芳站長相當認同動物輔助治療中所蘊涵的理念，尤其是順安據點的長輩大多是獨居狀態，或者即便非獨居，但跟他人的互動機會本來就比較少，平時也不習慣跟他人互動，因此期許透過這樣的課程讓長輩接觸動物輔療，發揮陪伴的效果，也減少長輩與社會之間的距離感。

此次活動是由「黎明向陽園—輔療組」的廖守恩組長帶著經過訓練的母土狗「喜喜」以及大大小小的道具來到順安據點和長輩們相見歡，一開始先讓長輩們伸出手，讓「喜喜」認識每個人的氣味，而後開始是輪流教導長輩如何和狗狗互動。從如何撫摸、梳毛，也教導長輩體驗發出指令讓狗狗趴下或坐下等喜悅。順安據點的長輩們大多平時沒有養寵物的習慣，因此對他們來說是很新鮮的學習機會，甚至本來表示會怕狗的阿嬤，到後來會主動提出要體驗餵食。此次課程得到長輩們相當熱烈的回饋與反應，站長也表示未來會有長期性的合作，採取常態性安排一個月一次的課程。



長輩嘗試指令，讓輔療犬跟著動作。圖／門諾基金會

門諾基金會新城工作站長表示，會有這樣子的課程構想，也是因為發現雖然有據點的設立、定期的家訪與電訪，但在防疫期間發現，長輩們平常很少有與人互動的機會。當初設立順安據點的目標，是希望還可以增進長輩們的社會關係以及與人相處的機會。未來將以循序漸進的方式讓動物輔療有系統性的進入長輩的日常生活，藉由這樣子的活動消除長輩們的寂寞感與憂鬱。



動物輔療也是生命教育，讓長輩重新認知動物。圖／門諾基金會