中國不可能讓台商回到台灣，接受更好的醫療，道理很簡單，如果台商可以回去台灣，剛好證明台商並不是中國人，也等於向全世界昭告，「台灣是台灣，中國是中國」。圖／（網路資料，民報合成）

有一句話說，「瘟疫見到人性」，在中國，很多悲劇總是被演成鬧劇，這個厲害的國，總是讓人民哭笑不得。

1月26日，李克強帶著抗疫英雄的名號，進入武漢，還面對醫院醫生護士高喊，「武漢加油」，可是，走在各地的武漢私家車子，已經被下令禁止加油，封城之前，春運時離開的，以及封城之前逃亡外地者，被視為女巫被獵捕，武漢人一夕之間變成人人喊打過街老鼠，封城之前，武漢是中國最大的半導體中心，湖北的經濟3分之1來自武漢，這個高科技重鎮，現在卻是文明倒退，野蠻重現，一位離開武漢回到四川的鄉民說，「村裡的人知道我來自武漢，居然把我的家門，用木板封死，不准我出入，簡直是要把我關到死」，這種手法是300年前中國人對付瘟疫的方法，如今再現。

武漢人沒罪，有罪的是隱瞞疫情的高官，當然，最應該負責的是習近平，以及被中國紅色收買的WHO官員，外媒嘲諷，WHO應該改為CHO，瘟疫事件剛剛發生，中國立即主導一切，WHO在中國壓力下，才把新SARS宣布屬於低風險傳染病，以致於病毒全球擴散，後來世衛組織眼看瘟疫失控，才改口稱「高風險」，中國不希望把疫情列為高風險，唯一考慮，絕非人權人道，而是自私的理由，如果世衛組織依照專業判斷，把中國列為高風險傳染病國家，恐怕中國要承受更大的經濟損失，不只外商撤離，觀光旅行更是重挫，所以，一直到1月29日，世衛組織仍然為中國說項圓謊，認為中國有能力可以控制疫情，其他國家無須撤僑，但是，世衛組織公信力受此打擊，已經沒人相信，過去，香港的陳馮富珍，在中國扶持下，登上世衛組織大位，把持世衛組織，把台灣入會案丟到街上，這一次，瘟疫大爆發，世衛組織仍然以中國口徑說話，用政治干預公衛人權，惡意排擠台灣，世衛組織還口口聲聲，相信中國會照顧台灣，分享疫情情報，真是睜眼說瞎。

世衛組織為中國圓謊

瘟疫發生第一時間11月底，中國在一個月後，才向世衛組織通報，中國代表在世衛組織的疫情會議上表示，無須他國援助，一副強國嘴臉，1月6日，美國衛生公共服務部部長阿扎爾向中共表示，美國願意派遣專家到中國，提供支援，同樣被拒絕，因此有不少媒體質疑，「中國拒絕外國援助，恐怕有難言之隱」，前幾天武漢當地傳聞，這次溫疫爆發，完全與武漢第四級生物實驗室的病毒外洩有關，這個實驗室當初選擇在人口眾多的地方，已經飽受批評，香港傳染病學家管軼認為，中國一再不願意他國介入這一次的瘟疫事件，內幕很不尋常，所以，拒絕外國專家到中國援助，不免讓人聯想個中原因是，中國軍方所擔心病毒底細被揭露，根據武漢災難現場傳出的消息說，12月中，有四位先發病的感染者，其中有三位根本沒到過華南市場，可見感染來源，不完全是華南市場，而且，現階段檢出的病毒樣本，和中國舟山蝙蝠的基因排序相當一致，而這種蝙蝠並沒有在華南市場販售，另一個讓人懷疑的是，生物實驗室中的病毒宿主就是蝙蝠，所以，解放軍研發生化武器導致病毒外洩，這種說法才不脛而走。

美日韓法德等國家，已經相繼撤僑，世衛組織的呼籲，無法被人相信，證明了只要被紅色滲透的組織，最後就被世界唾棄，聯合國國際人權組織如此，國際民航組織ICAO也是如此，中國持續把持這些國際組織，除了擔任看門任務，把台灣踢出門外，拒絕和台灣分享飛航情報，讓台灣的防疫工作只能靠自己，但是，台灣卻有一大堆愛中國勝於愛台灣者，不敢批判中國，卻把砲口轉向，專門罵台灣，請問公平嗎？

17年前的SARS病毒事件，台灣被中共陷害，傷亡殘重，和平醫院因此封院，釀成人道災難，各位應該記憶猶新，現在，中國病毒又來了。台灣只能挺住。

武漢封城台商受困

武漢封城後，逃不出來的台商，目前有300多人，其中有台幹屬於慢性病患者，必須回台就診，否則極可能會斷藥，台灣陸委會接到數百通求助電話，但是，中國卻拒絕台商撤僑，僅以一句話回復，「中國會善加照顧」。

明眼人都知道，中國不可能讓台商回到台灣，接受更好的醫療，道理很簡單，如果台商可以回去台灣，剛好證明台商並不是中國人，也等於向全世界昭告，「台灣是台灣，中國是中國」，兩個國家自然成立，那麼這些甘心跑進去危邦賺錢的台商，自己也應該清楚，在中國可以預見的危險，就是讓自己丟掉老命。

過去，中台之間不對等交流30年，台灣自己把自己陷入危險的境地，台商畢竟是無辜者，這是政府談判的失策，如今，小英政府既然改變對中國政策，要求平等，民主，對話，那麼在這個事件上更不能縮手，現在，中國經濟命脈搖搖欲墜，中國更需要台商，而不是台商需要中國，台灣政府應該趁這個機會，改變台商是肉票的命運吧。