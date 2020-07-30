混合著傳統漢人建築格局與日式建築工法的八德餘慶堂，是邱氏家族祠堂所在，也因鄰近位於今日國防大學現址的懷生機場，在二戰期間曾被日本陸軍航空隊徵用，見證了在地歷史的重要時刻。圖／董昱

清朝乾隆初葉年間，邱氏先祖從今福建省紹安縣秀篆移居台灣，落腳在八德一帶開枝散葉，當時來墾的人以邱、呂二姓氏族為多，對於八德的開墾有著重要貢獻。邱氏大宗祠餘慶堂，在2019 年正式登錄為歷史建築，餘慶堂不僅是邱氏家族的精神寄託，也是八德歷史的重要見證。

提到參與文化資產審議的過程，長期關心文化資產保存的建築師薛琴說，「一般會依據『傑出和普世的價值』（Outstanding Universal Values,OUV）原則，來判斷文化資產是否具有應該被保存的價值。」以餘慶堂來說，它不僅反映邱氏在八德落地扎根的家族史，也具有獨特的建築風格，加上曾經被日本陸軍航空隊徵用，讓餘慶堂不僅是邱家祠堂，更成為八德地方珍貴的文化資產。

祭祀邱氏唐山祖邱蓮塘

邱氏後裔為了紀念祖先，也陸續建起許多邱氏家族的祠堂。祭祀公業邱蓮塘管理人邱榮吉分享道，「其中餘慶堂所祭拜的是第四世邱蓮塘，輩份是附近各個邱氏祠堂中最高的。」儘管邱蓮塘本人未曾來過台灣，但作為原祖籍地的唐山祖，於是成為能凝聚家族情感的共同先祖。

餘慶堂早年除了作為祠堂，邱氏家族也曾將其租給佃農作為宿舍使用。邱榮吉指出，「早年是簡單的『土埆厝』，現在看到的磚瓦房，是1930 年代由當時的管理人邱昌福向邱長庚提議翻修而成的。」當時，邱長庚的胞弟邱鴻光為留日歸國學人，受日本思潮洗禮，在他主導下，找來建築師完成餘慶堂混合了日本建築構造與漢式合院的設計形式。



餘慶堂祭祀第四世唐山祖邱蓮塘，以其名蓮塘二字作成「蓮花永郁孫枝永茂，塘水長清祖德長薰」對聯。圖／董昱

走過日軍徵用的戰時歷史

1936 年餘慶堂翻修完成後，原本居住在此的佃農希望繼續居住，邱氏家族則希望將祠堂遷入，於是產生紛爭。「雙方爭執許久，是由當時在大湳公學校擔任校長的邱創忠出面調解才平息衝突。」邱榮吉分享，為了感謝邱創忠，家族決定讓邱創忠遷入祠堂居住，負責早、晚及節日的祭祀；而邱創忠作為地方仕紳，其在地方的人脈，以及與日本政府的關係，也或許因此成為餘慶堂在二戰期間受日軍徵用的淵源。

1940 年代初期，日本對太平洋地區展開戰略布局，隨著戰線拉長，日軍發展出「自殺式攻擊」戰術，飛行員駕駛戰鬥機直衝敵軍要塞，以肉身和戰鬥機打擊敵軍，執行此戰術的就是所謂的「特攻隊」。1944 年懷生機場建造完成，而成為當時太平洋戰爭末期，日本陸軍航空特攻隊對美軍起飛攻擊的重要發進機場。

提到邱氏祖堂被徵用的歷史，祭祀公業邱蓮塘代表邱仁政分享，「餘慶堂距離懷生機場大約兩公里，加上特殊的日式風格，因此被徵用作為特攻隊的醫務室使用。」現今餘慶堂右側的圖書室和會議空間，就是當年的醫務室，不時有軍官在此討論軍情，當時的屋主邱創忠也會以日語與軍官們對話。邱仁政進一步說，家族內也流傳著，當時因為邱創忠與日軍互動密切，讓其次子邱垂宇受此影響而投身軍旅，成為空軍黑蝙蝠中隊重要成員之一。



距離餘慶堂不遠的餘慶居，是邱氏家族的民居，建築風格與餘慶堂十分迥異。圖／董昱



上下推動的木窗，加上一旁的卡榫，在當時是非常新式且先進的設計。圖／董昱

從細節看見日式建築語彙

傳統的合院建築中，閩南有「進」和「護龍」的建築格局，並以直橫不同方向的房屋，構成俗稱的「三合院」或「四合院」；客家建築也有類似的地方，但名稱上是以「堂」和「橫屋」來稱呼。然而，在薛琴眼中，餘慶堂的建築語彙，從穿堂、屋瓦脊樑都有其特殊性，因此無法被歸類為閩、客建築。

提到台灣建築工法中受日本影響的部分，薛琴說，「台灣有很多建築工匠受到日本影響，餘慶堂雖出自台灣師傅之手，但仔細看就能發現許多細節與工法是日式的。」就建築格局而言，餘慶堂乍看之下，屬於「一進」或「一堂」的房屋，然而實際上，餘慶堂從屋瓦到門窗都充滿日式風格。

餘慶堂的屋瓦就與傳統漢人建築有很大的不同。薛琴表示，「一般而言，閩客建築常見的是以泥土燒製的紅磚為主，餘慶堂所使用的黑瓦，是採用技術性較高的『還原燒』作法。」還原燒是在磚燒到一半時，在窯上澆水，蒸汽滲入讓磚瓦因積碳而變黑，成為耐候性佳的黑瓦，能抵抗嚴寒風雪，黑瓦在視覺上帶給人肅穆莊重的感覺，也因此特別受到日本喜愛。

門窗設計也有濃濃的日式風格，薛琴指出，餘慶堂的木窗有別於向外開闔的設計，是採取上拉或橫向拉動的方式開闔，房屋兩側的窗戶上還可以看到透氣用的「老虎窗」。此外，門的設計也別具用心，薛琴說，「由於當時日本人的平均身高較矮，為了方便使用，門把的高度通常也比較低。」有別於漢人建築會用很多塊木板拼成一扇單門，餘慶堂的作法則是典型的日本開門，由兩片門板左右對開所構成。

眼看世事滄海桑田多變化，邱氏後裔選擇將餘慶堂提報並正式列為歷史建築，讓餘慶堂繼續乘載著屬於八德人的記憶，未來也將更具有公共性，作為社區的公共空間，小朋友能在課後來餘慶堂溫書寫字，讓先人留下的福澤得以延續。



餘慶堂周圍過去植有大片竹林，也因為這樣的條件而成為當年日軍藏匿戰機、躲避轟炸的秘密基地。圖／董昱



如今供社區使用的圖書室，過去曾被日軍徵用作為醫務室。圖／董昱



樸素深沉的黑瓦，經過高溫火煉，具有良好的耐候性。圖／董昱



有別於台灣常見的傳統紅磚瓦房，黑瓦搭配青綠色牆面的餘慶堂，顯得格外獨特且優雅。圖／董昱

※本文轉載自《桃園誌》No：61