盛傳澳洲確診音樂家來台期間曾去過酒吧、熱炒店，指揮中心今日未證實，但匡列的接觸者從昨天的147人增至419人，居家隔離者也從103人增至145人。圖/指揮中心提供

盛傳澳洲確診音樂家來台期間曾去過酒吧、熱炒店，指揮中心今日未證實，但匡列的接觸者從昨天的147人增至419人，居家隔離者也從103人增至145人，接觸者當中有7人已採檢，其中2人陰性。東吳大學也主動公布該校有3名音樂系老師因接觸澳籍音樂家已隔離停課。

澳洲籍確診音樂家布萊特狄恩(Brett Dean)2月28日在國家音樂廳及3月1日演奏廳演出，均入座觀眾席，並接受專訪，指揮中心昨天匡列147名接觸者，有工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人需居家隔離。

不過，經過初步疫調之後，疫情中心執行官周志浩今天表示，根據目前疫情調查，接觸者當中有7人已採檢，其中2人陰性，其他5人檢驗中，有進一步檢驗結果會跟大家報告，目前居家隔離者已增加至145人，也已掌握該音樂家曾到過的餐廳、接觸的人。

周志浩表示，樂團部分總共匡列45人居家隔離，必須待在家裡、自我健康管理131個，也希望他們盡可能留在家裡，非得外出要戴口罩，身體不舒服要聯絡衛生單位就醫。

指揮官陳時中也強調，事發第一時間就呼籲樂團成員自主健康管理，把課程重新安排，可以用視訊上課、遠距教學。

據了解這名音樂家曾下榻知名酒店，也去過知名熱炒店，行經人潮多且密閉的空間，是否應該公布足跡?對此，陳時中表示，對疫情有幫助就公開，能掌握就不公開，不能掌握、範圍較大就會公開，這次仍然維持這樣的精神。

東吳大學防疫小組也主動公布查證結果，其中隔離名單中有3名團員在該校音樂學系兼任，開學至今均未到校上課。同時調查全系學生有無在2/22-3/5與相關兼任老師上課或有所接觸？有無在2/22-3/5進入國家音樂廳或國家演奏廳？截至目前為止計有233位完成填表工作。