中國爆發武漢肺炎，台灣首當其衝，但是處置得宜，疫情控制表現可圈可點，面對全球第二波疫情，一些專家大聲疾呼超前部署；對於未來環境的變遷，政策是否超前部署是判斷指數之一。 圖／指揮中心提供

新冠肺炎肆虐全球，可能成為1918以來，最大的疫情。台灣在中國大陸爆發武漢肺炎，首當其衝，但是處置得宜，疫情控制表現可圈可點。面對全球第二波疫情，秉持專業精神努力因應。國人對於超前部署，印象深刻，包括第一波疫情之際，防範社區感染，一些專家大聲疾呼超前部署。蔡英文總統召開國家安全會議五大指示，也特別提到超前部署。

任何公共政策的制定，不外乎五個階段：問題認定丶政策規劃丶政策制定丶政策執行及政策評估。從政治系統的理論架構分析，政治系統與外部環境互動，政治系統由政治社區丶政治典則及當局構成。政治系統經由輸入丶轉換丶輸出，與外部環境形成循環體系。輸入包括需求及支持，轉換以公共政策制定為主，輸出則是具體的公共政策的制定及執行。透過輸出，人民對政治系統的支持或不支持，以及新的需求產生。

決策理論與政治系統理論息息相連，決策理論的分析架構，除了公共政策五階段，對於決策者及外部環境，決策者考慮因素，政策決定過程等，均詳細分析。政策決定考慮因素以政治可行性及技術可行性為主，一般而言，公共政策考量專業丶民意及價值。前者即是技術可行性問題，後兩者與政治可行性密不可分。公共政策決定者以行政部門首長及民意代表為主，規劃階段，常任文官則扮演重要角色。

行政部門首長及民意代表除了專業考量，民意丶價值信念等，必然列入考慮。常任文官則是專業取向，至於學者專家及相關人民丶團體，分別以專業丶價值等為主。政治被視為社會之中價值的權威分配。公共政策具有權威性丶排他性丶絕對性，因此相關人民丶團體，透過各種管道，嘗試影響公共政策制定，所謂壓力政治丶利益團體，即是縮影。

超前部署 因應未來環境變遷

民主政治定期選舉行政首長及民意代表，這些民選公職人員制定政策時，必然考慮人民需求，以及政策的民意反應等。由於政府資源（包括預算丶人力等）有限，如何取捨，做好短丶中丶長期政策。決策者除了考量當前狀況，過去累積的經驗，預期未來可能的變化，均是不可或缺的元素。

高瞻遠矚的政治家，與近視短利的政客，基本差别，在於公共政策制定的考量不同，公共利益丶國家發展等考量大相逕庭。除此之外，對於未來環境的變遷，政策是否超前部署也是判斷指數之一。超前部署有廣義及狹義的意思，後者以單一公共政策制定過程，對於不同時期，尤其未來，有周全準備，預防及準備就緒。前者的意思則比較廣泛，包括所有施政願景丶策略，對於環境的變遷及掌握等。

政府有專責機構負責超前部署的工作，例如國家安全委員會，行政院國家發展委員會，各部會的規劃單位。各部會均有四年計劃，依據滾動式調整，制定每年施政計劃，理論上零基預算編列即是依據此種計劃績效原則。可惜定期選舉，部會首長更迭太快等制度因素，以及政治人物自我期許不高，不少公共政策缺乏一致性，急救性質。超前部署受到矚目之際，略作申論。

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