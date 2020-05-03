一位東北朋友來電郵說：「哈爾濱、瀋陽，已經開始封城管理，第二個武漢已經在東北各省爆發」，中國急於復工，東北本來經濟落後於各省，外出打工人民眾多，如今，出省道路封鎖，人民大排長龍申請安排核酸檢測，索取健康條碼，未來日子想必更加艱困。

如今，當世界各國明白全球化就是「中國化」，那麼「武漢瘟疫」之後，世界經濟脫離中國已成定局，中國所謂「世界工廠」的名號將成為記憶。

為了配合全球化，以及台灣國際人格未被世界承認，台商被迫捲入中國化產業鏈中，未來何去何從？將是台灣政府最頭痛的問題，於是，有關ECFA的存廢問題，最近成為被討論的焦點。

ECFA已經操作十年，面臨換約期，許多人擔心；由於中台關係最近冷凍，搞不好，所以，中共可能片面終止ECFA的運作，藉以懲罰美國以及台灣，但是，這種可能性並不高，除非在西方國家索賠壓力下，或者中共準備主動在經濟上，和西方全面脫鉤，那麼被視為西方盟邦一國的台灣，也勢必要選邊站，才可能逼迫中共國出手停止ECFA。十年來，這項條例通過，的確使台灣方面賺錢獲利，但是中國從台灣進口必備零組件或工具機，也不能說只有台灣獲利而已，一旦喊停，兩國同樣受損，所以，短時間，疫情沒有休止之前，中共應該不會停止ECFA運作。

一位在上海的台商說；「對台商而言，重點不是轉移，而是走不掉的問題」，台商陷入中國泥沼，產能停擺四個月，復工後也沒訂單，從視頻中可以發現：深圳、龍華、虎門、東莞是台商聚集最多的地區，農民工手提大桶，背上家當準備回鄉下，這些人都是打算復工，卻因為工廠沒訂單，只好打道回府的人，目前還留在中國的台商，既賺不到錢，也走不了人，資金離不開，機器賣不掉。原本以為，瘟疫很快結束，中國恢復正常，現在看來，並不是那麼樂觀，大台商還可以熬過去，中小型台商恐怕受不了，很多台商雖然掛上境外投資，但是，無法享受外商待遇，哪能說走就走？

最近，中共對台商也開始調整待遇，將台商區分為兩種——在中國落地生根的台商，和在台灣的台商，簡單說；在中國落地，等於是中國商人，享受中國人待遇，只是沒有強制給身分證，估計不久就會有強迫認同歸化祖國的法律，你口裡的台商，恐怕也要變中商了，「武漢瘟疫」之後，中共加緊對內控制，可以從整頓香港，逮捕反送中運動領袖，嚴格管制香港，嗅到那股肅殺味道，不管是推動人民幣全面數位化，或者是出入省境，嚴格執行健康碼，一個數位監控的中國已經來臨了，一位回國躲避瘟疫的留學生說；「一回國，護照就被沒收了，未來想走的話，恐怕沒機會了」。

不只逼迫台商選邊站，中共國對於到中國賺錢的台灣藝人，也祭出了公文：規定要有懲罰罰款，如果發現藝人沒有政治正確，可以對藝人索賠，意思就是台灣藝人想在中國發大財，一定要確保政治正確，熱愛共產黨，如果被發現嘴巴說愛中國，心裡卻是愛中華民國，那麼就要索賠罰款，甚至會下監獄，想要到中國賺大錢的藝人，小心了！除非你也是黃安們，把五星旗穿在身上。

中共商業部最近公布企業利潤報告，可以說數字慘不忍睹，不管是國企或者是外企甚至台商，獲利下跌，跌幅超過一半，從瘟疫開始到現在歷經3個多月，中小型民間企業倒掉一半以上，中共對這些企業沒有半毛錢補助，還反過來要企業樂捐，有不少小企業老闆一怒之下，乾脆在關門前燒掉機器洩憤，只要工廠無法順利接單復工，工廠旁邊一起共生的飯館、超市、小店鋪照樣被拖累，這一次瘟疫傷害，估計沒有一年無法復原，復原後還要面對國際索賠清算，中國的前景只有「黯淡」兩字形容。

面對瘟疫後的國際環境，中共的超前部署就是加強封鎖，甚至不惜走回鐵幕老路，從習近平喊出首都西遷，人民幣改成數位，甚至收回人民護照，就可以嗅出端倪，一個自閉鎖國的時代，恐怕很快來臨。

以中國人口眾多來看，關起門來，自己吃自己的大鍋飯，肯定可以活下去，問題是中國自己的糧食產量不足，如果真的如聯合國農糧計畫署所說；「不到半年，全球性飢荒肯定會發生」，中共國自己還要想一下；不靠進口糧食，如何讓十四億人熬過這個冬天？

過去，很多脫離中共國的警告文章，台商充耳不聞，如今，大難臨頭，才知道古人所說；「福禍相伴的道理」，以賺錢為目標的台商，是否跟著中共國一起陪葬，還是擁抱台灣故鄉？恐怕更要想清楚了。