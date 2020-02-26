12月中旬，牙醫李文亮在中國武漢公開呼籲關注該城市出現類似SARS的疾病。共產黨官員竟強迫他撤回警告。武漢防疫工作為時已晚、失敗了，北京對李醫師的警告沒給予重視，終究跑嚐到苦果。圖／擷取自李文亮微博

與中國一樣，台灣也品嚐到領導者不誠實帶來的苦果。是的，由於武漢冠狀病毒，本應是甜美的水果變得苦澀。

12月中旬，牙醫李文亮在中國武漢公開呼籲人們關注該城市出現類似SARS的疾病。中國地方共產黨官員強迫他撤回警告。到2020年1月23日，一種新的冠狀病毒猖狂傳播迫使北京隔離超過千萬人口的武漢城市。但是，在採取這種嚴厲措施的前幾天，估計已有五百萬城市居民因1月24日的農曆新年己離開該城。實際上，武漢的防疫工作為時已晚，失敗了。2月中旬，中國東海岸的幾個主要城市也被封鎖。

毫無疑問，北京現在對李醫師的警告沒給予重視感到非常遺憾。

早在2019年12月下旬，北京統治者宣稱該流行病可以得到控制，管理和治癒。

中共欺騙統治人民受苦難

現在全球性的大流行證明該宣示根本完全錯誤。

一句話：北京的共產黨統治者是一群騙子。也因此，中國人民正遭受苦難。

同樣，距中國東南沿海僅五十英里之遙，而截至撰寫本文時，仍與中國至少四個機場維持航空服務，台灣及其人民，正受到威脅。如果2020年1月上旬起禁止所有與中國來往航班，此威脅可以且應該，被阻止。

沒有採取該防禦措施，因此台灣人民現在也生活於恐懼中。

缺乏必要的行動以及行動遲滯也可以追溯到台灣現任領導人的欺騙；特別是從未曾有學位、證件的長期謊言。

一句話：領導人不誠實的國家，其人民將永遠遭受痛苦的後果。