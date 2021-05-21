孫文學校總校長張亞中這次參選7月底投票的黨主席選舉，至於若當選是否能負擔每月該黨三千萬元借貸的龐大壓力這一項問題，張亞中表示，他除了要幫中國國民黨重新找回理念和論述、解決兩岸政治難題外，他有豐富的行政經驗，也有許多企業界朋友，他相信只要他秉持著「無私無我」的初衷，「錢能解決的問題都是小問題」。

張亞中舉例，孫中山革命時難道沒有錢就不做了嗎？德國科隆教堂，一蓋蓋了六百年，巴塞隆那的聖母堂蓋了一、二百年，只要有理念去做，就會有人捐款，他不認為三千萬元是大事情。自己期盼的是「救黨、救國、救兩岸」，若只是想選黨主席建立派系或個人影響力是沒有必要的。

顯然的，張亞中不只對台灣政壇不清楚，連中國國民黨面對的問題也不了解。中國國民黨連續敗了兩次總統大選，不是敗給民進黨，而是敗給自己，2018年的九合一選舉，民進黨都已經崩解，可是2020年的總統大選卻輕易的擊敗中國國民黨，張亞中是否想過為甚麼？總統大選時，人民最關心的是總統要將台灣帶到哪裡去？中國國民黨卻違背主流民意，當然被淘汰。

統派（張亞中就是典型的統派）有能力左右中國國民黨，促使該黨背離主流民意，不敗才怪。統派兩項主要政見是增進兩岸關係及捍衛中華民國，主流民意判定它是只剩下嘴巴的騙子之說詞。主流民意認定除非台灣投降，否則中國不會釋出善意，任何政黨執政都如此，所以完全不相信中國國民黨的說詞。該黨說要捍衛中華民國，而中共積極要消滅中華民國，中國國民黨不只沒有對抗中共，還擁抱敵人，當然被主流民意唾棄。

張亞中所提出的主張都違背主流民意，要如何救中國國民黨？他不只不懂台灣的主流民意，連該黨面臨的問題都不清楚。台灣的選票有兩大主流，就是政治信仰及人脈，中國國民黨的地方派系缺乏政治信仰，幾乎都靠人脈來穩定票源，有政治信仰的是統派，只是此票源少得可憐。顯然的，中國國民黨是靠人脈選舉，它是相當耗錢的選舉模式，所以該黨沒有錢就沒有能力選舉，這是現實的問題。

張亞中認為他認識一些企業家，所以錢不成問題，代表他不懂企業家。企業家捐款不是真正的捐獻，而是投資，希望執政者保護他們，促使他們賺更多的錢。張亞中似乎沒有發現一項大轉變，以前中國國民黨的政治獻金幾乎來自大企業家，民進黨只有小額捐款。目前大企業家的捐款轉向民進黨，而中國國民黨卻少有小額捐款，算是苦哈哈的政黨。目前最大的問題是企業家認定中國國民黨沒有機會執政，張亞中不可能靠嘴巴就可解決該黨的困境。

統派人士不了解台灣主流民意，誤以為靠一張嘴就可遊說選民。更不清楚中國國民黨財政的問題在哪裡？也認為靠嘴巴就可以募到錢。中國國民黨若由統派掌舵，民進黨連作夢都會偷笑。



2020總統大選時，人民最關心的是總統要將台灣帶到哪裡去？中國國民黨卻違背主流民意，當然被淘汰。示意圖／擷自國民黨影片