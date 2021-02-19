作者：本來以為韓趙聯軍，國民黨黨內引進激情韓粉，知識結合草根，讀書人牽手草包，讓國民黨壯大，現在看來老趙志在天下，非一黨主席可以滿足，反而老韓兩個位子都可能落空。示意圖／擷自網路、韓國瑜臉書，民報合成

老趙從競選黨主席，野心突然膨脹，變成選總統，起手勢相當嚇人，一下子，要「一分軍事，九分政治」對付阿共，一下子要讓52台還給中天，一下子要阿共釋放黎智英，還想和中共兄弟相稱，但是，李來希打破盲腸說，「完全是無俚頭的口號」，尤其是「讓台灣再次偉大」這句話，李來希說，台灣過去歷史上沒偉大過，現在要如何再次偉大？老趙敢於抄襲川普口號，用起來卻很不順。

韓趙聯軍破滅

本來以為韓趙聯軍，國民黨黨內引進激情韓粉，知識結合草根，讀書人牽手草包，讓國民黨壯大，現在看來不是這樣，老趙志在天下，非一黨主席可以滿足，反而老韓兩個位子都可能落空。

韓趙聯軍尚未成，誰要出頭，已經變成檯面上問題，這下子好事不成，卻變成在黨內興風作浪，當初兩人談了甚麼，現在變成羅生門，老趙鬥志被老韓激起，加上個性上不服老，衝勁十足，已經一個人衝到最前線，這下子老韓才要急起直追，老韓趁著過年，頻頻在臉書露臉，看起來人氣天王果然不差，粉絲沒有離開，最後的結局是誰來晚餐，恐怕不到最後，不會知道，是否兩人會從合作，走到內鬥，要看未來發展了。

其實，李來希評老趙只說對了一半，台灣在太平洋戰爭後，被強迫戴上中華民國的帽子，曾經在美國的壯膽下，虛假代表了中國26年，戰後中國妄稱四強之一。但是，開羅會議上，英國首相邱吉爾卻很看不起老蔣，二戰之後，中華民國建交國近百國，也確實偉大過，但是，假的山寨最終被國際拆穿，1971年後，中華民國在國際上變成被拋棄狀態，所謂「亞細亞孤兒」的稱呼迎頭而來，到現在仍然揮之不去。

李登輝執政12年，延續小蔣的「三不政策」，沒想到開放老兵尋根的探親之後，「三不政策」還是守不住，老兵從三大件一小件的資匪行動開始，最後變成掛中國人頭的隱性投資，西進投資中國風潮擋不住，逼到李登輝喊出「戒急用忍」，1989年天安門事件爆發，這一股民主運動，是從蘇聯和東歐掀起，基本上是共產制度下的經濟失敗引發，本來，中國有希望在這股民主浪潮下，回歸民主，打破專政，沒料到台資的西進，挽救中國經濟，也造成中國經濟大躍進，壓制了民主運動，台灣的幫忙真的是陰差陽錯，讓中共政權逃過崩潰一劫，如今卻成為台灣以及世界的大患。

習拜兩人除夕通話

農曆年除夕，拜登應景和習近平通了電話，拜登讓老習苦等一個月，看來，紙短情長，這一說，就兩個小時，創下通話最長紀錄，台灣一堆紅色學者，紅色傳聲筒，看到拜習通電，腎上腺開始爆發，一路發猛，唱衰台灣說，「蔡英文完了，現在，中美開始發展良好關係，台灣政府持續反中的路線唱不下去了」，意思就是鼓勵台灣背叛民主，這場兩小時的電話內容，只有白宮的錄音機知道。但是，通話後，拜登對歐盟國家說，「如果還坐在椅子上等人送餐，我們的午餐會被阿共吃掉」，這句話的原意就是，「歐洲國家不要睡覺了，午餐被人整碗捧走了」，接下來，各位看到，英國和德國對中共媒體大外宣發難，拜登和習近平一樣，玩的就是兩手策略，一邊說好話，一邊下刀子，拜登反中，悄悄換了一個方式而已，紅色媒體開心太早了。

紅色媒體認為川普打阿共，美國反而重傷，其實，並非如此，因為美國經濟良藥就是印美金，其實，武漢瘟疫之下，每個國家都大印鈔票，問題是，美金有人要，人民幣未必，即便歐元屬於一籃子貨幣，卻也是地區性太強，印多了，有害無益，美金不一樣，他持續維持強勢，就算起落，也在合理範圍。

美國在戰後，有機會擴張領土，但是，美國放棄擴張，反而協助歐洲復興，建立美元偉大，有偉大鈔票才有偉大國家，這才是真理，更重要的是，偉大國家不在於領土範圍，不走歪路，才不會遭惹其他強權打壓，中共剛好反其道而行，衡量國家偉大，要看這個國家可以給人民哪一種生活？

到過台灣的小粉紅心裡清楚，台灣人活得比中國人幸福，就算台灣不被視為國家，但是走在國際社會上，仍然比中國人活得更有尊嚴，阿共只會喊中國偉大復興，用武力打壓台灣，但是，14億人既不感覺到快樂，也感受不到被人尊重的尊嚴，這樣的偉大不是台灣要追求的，所以，連中台互稱兄弟，也可以免了。



拜登（左）和習近平（右）日前通了電話，拜登讓老習苦等一個月，這一說，就兩個小時，創下通話最長紀錄。引發台灣一堆紅色學者，紅色傳聲筒，發猛唱衰台灣。示意圖／擷自白宮、中國人民網，民報合成