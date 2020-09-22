美國在自由派的帶領下一直往左傾斜，熱心地照顧弱勢族群，如今已經做得太超過，正在傷害美國。假如不做調整，美國的衰微已可預期。示意圖／擷自abc新聞影片，Pixabay ，民報合成

失業救濟金比薪資多

今年3月由於武漢肺炎在美國大爆發，失業人數急速上升，美國國會通過一項法案，讓失業者額外多領每星期＄600。這是過份慷慨的做法，據統計約有68%失業者所領取的金額「超過他的薪資」，等於鼓勵失業者繼續失業。「某某人寧願領失業救濟金，而不願意回去工作」的傳聞不斷。雖然失業率高，但是找工作者並不踴躍，甚至有些員工拒絕公司「回來工作」的召喚。

這項「每星期加領＄600」的法案在7月底結束，新法案在國會卡關。因為共和黨要「減每星期加領$600至＄200」，而民主黨堅持每星期$600。8月8日川普總統簽署行政命令，向失業人員提供額外補助每星期＄300。他也鼓勵各州每星期自行提供＄100，讓失業人員每星期可多領$400。可是，加州州長立即出來宣布拒絕配合，因為缺乏經費，許多州也接著跟隨。這項行政命令有效期間，從8月1日至9月5日。新的法案還在停留在國會，等待兩黨商議的結果。

很難想像政府所發的失業救濟金竟然比薪資還要多，結果是「鼓勵失業」。還有更扯的是，美國政府所發放的社會福利金，竟然是拆散美國家庭的兇手。

社福是拆散美國家庭的兇手

1964年總統詹森（L.B.Johnson)推出偉大社會計劃（Great Society programs），通過一連串法案，其中有一項就是補助「沒有父親在家庭」的孩童，補助金額相當慷慨，比一個低工資者的收入多。這項法案實施了數十年的結果，造成政府的社會補助金「幫助母親趕父親出家門」，折散了家庭，而家庭是養育下一代至關重要的場所。

今日的美國社會，約有4分之1的孩童在「沒有父親的環境」下成長，而這個數字在1960年只有9%。這種現象對美國社會造成極大的傷害，根據統計，沒有父親的男孩比較容易陷入「毒品」、「退學」、「犯罪」及「入獄」的泥沼裡。沒有父親的女孩比較容易早有性活動，而「未婚生子」。再者，沒有父親的孩童，長大後比較容易有「精神病狀」。可見，破裂的家庭對美國社會的衝擊甚大，而造成這種現象竟然是美國社會福利制度。

加州通過「向美國非裔賠償法案」

今年5月25日46歲的非裔男子佛洛伊德在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis, Minnesota)，被一名白人警察在執法中，用膝蓋壓住頸部而身亡。案發第二天，四名肇事警察被解僱，並被提起刑事訴訟。同時，美國各地爆發遊行示威，起初以和平方式為主，之後很多城市伴隨暴力搶劫與縱火破壞行為，致使很多州和城市執行宵禁。

命案發生後，全美國都在譴責「對非裔族群的歧視」，一位非裔億萬富翁 Robert Johnson出來討公道，要求美國政府應該對美國歷史上的「奴隸制度」作出賠償。他提出賠償金額高達14兆美元，平均每一個非裔人士可得約35萬美元。2019年美國國民所得總額為21兆美元，等於美國必須拿出一年國民所得的2／3來賠償給非裔族群。這種獅子大開口無理要求，大可不必理會，沒有想到竟然引起加州議會的共鳴。

媒體報導，加州正式通過向美國非裔賠償法案《African American Reparation Bill》，該法案於今年 6 月和8 月分別在加州衆議院和參議院以 56:5 和 33:3 的高票通過。法案內容是「成立專案小組研究並擬訂賠償非裔族群的建議案」。此法案等於在美國社會，種族衝突的火焰中，添加了柴與油。

1850年，加州以Free State（沒有奴隸制度）加入美國聯邦。但是議案的起草人認為，100多年前在加州的非裔族群曾被白人奴役，現在白人的生活越來越富裕，必須對非裔族群做出補償，以彌補過去對他們的傷害。此案若成為法律，會有不堪設想的後果，列擧如下：

（1）印地安人也會加入求償的行列，事實上他們更有理由要求賠償，因為他們的族人經歷了，在自己的土地上被殺被趕的悲慘事跡，這筆帳怎麼算？日本人在二次世界大戰期間被關入集中營，也可以要求賠償。如此下去真是沒完沒了。

（2）非裔族群會大量湧入加州來分一杯羹，加州應付得了嗎？

（3）為了避免財務上的損失，中產階級以上的加州人會大量移民他州或他國，造成加州的財務空洞化。

（4）此例一開，會讓美國聯邦政府及其他州陷入很難應付的局面，可能導致全美國族群大亂鬥。

數十年來，美國在自由派的帶領下一直往左傾斜，熱心地照顧弱勢族群，如今已經做得太超過，正在傷害美國。假如不做調整，美國的衰微已可預期。



由於武漢肺炎在美國大爆發，失業人數急速上升，美國國會通過一項法案，讓失業者額外多領每星期＄600。據統計約有68%失業者所領取的金額「超過他的薪資」，等於鼓勵失業者繼續失業。。示意圖／擷自abc新聞影片，Pixabay ，民報合成