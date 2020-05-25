剛剛過去的5月21-22日，一年一度的中共「兩會（全國人大和政協會議）」在北京召開，儘管從武漢爆發的新冠病毒蔓延全人類，儘管疫情擴散造成全球經濟萎縮堪比大蕭條時期，造成美中政治力量加劇對抗，造成全球獨裁專制與民主體制嚴重碰撞。令整個世界驚愕與憤怒的是：中共政府依然我行我素，加劇對維吾爾族、藏族、香港人、南蒙古人和漢族民主人士的鎮壓。

世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提指出：中共假借全國「人大」的名義大談國政國威，世人皆知，其實背後凸現了中共權力中樞的全盤操控，凸現出了習近平專制皇權的獨裁統治。大會一面鼓吹本屆會議把重點放在安全和經濟上，一面又自吹自擂中國政府處置疫情災難堅決果斷，吹噓大國責任的國際形像，另一面則假借推動立法程序，提出了「關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」，並準備在5月28日下午進行表決。

迪里夏提指出：所謂的香港《安全法》，本質上是為了收回「自治」權力，破壞了中共自己承諾的50年不變的「一國兩制」原則，違反了中共與英國簽訂的「中英聯合聲明」條款。香港《安全法》將禁止「叛國、分裂國家、煽動叛亂和顛覆罪」，以此超越與替代香港「普通法」，不僅將在香港建立中共秘密警察部門，還將會假借與制造這些罪名，逮捕和懲罰香港公民，將使香港民主與法制社會遭遇徹底的破壞。

世維會主席多力坤•艾沙（Dolkun Isa）表示：「在中共假借全國『人大』的會議，不斷擴大對維吾爾人、藏人、香港人和數百萬其他族裔人民的殘酷迫害。……當下，中共正在破壞香港人民的民主與法制的自治體制，及香港人民的人權和自由。如果全球的民主、正義力量不採取積極有力的措施，抵制與阻止香港《安全法》通過，香港的明天，將遭受與東突厥斯坦和西藏的相同命運，徹底喪失「自治」權利。」

多力坤同時指出：「請世界不要遺忘了維吾爾族人民正在遭遇中共政府的嚴酷迫害。近半年來，儘管新冠疫情在全球肆虐，模糊了世人清晰的視覺，千萬不要忘記中共的罪孽：將數十萬維吾爾人從東突厥斯坦的拘留營，轉移到中國的其他地區強迫勞動。中國國家新聞媒體CCTV最近發布的一份文件暗示，將有29萬維吾爾人從東突厥斯坦的四個州轉移到中國其他地區的強迫勞動設施。」

迪里夏提說到：「澳大利亞戰略政策研究所的最新報告指出：至少有8萬餘維吾爾族人被轉移到中國各地強迫勞動，這標誌著中共侵害維吾爾族人民反人類罪達到了新階段，令人恐懼。」

迪里夏提還提到：在國際範圍內，中共政權對台灣政府虎視眈眈，威脅與恐嚇無時無刻、無處不在，並操控世界衛生組織（WHO），剝奪台灣參與世衛組織大會（WHA）近期召開的全球性討論防疫治疫網絡會議權利。新冠疫情擴散蔓延全球，中共有難以推卸的責任：一、控制新聞信息管道，封殺「吹哨人」李文亮，逮捕維權人士、公民記者；二、中國官方提供錯誤信息，從「未見明顯人傳人」，到證實病毒「人傳人」，貽誤與拖延黃金控制期20天。世維會支持、聲援國際社會調查中國毒源與追查中國責任。

世維會主席多力坤呼籲：「全世界的民主正義力量，遭遇中共獨裁政府迫害與鎮壓的各民族人民，都應該站出來發聲，支持與聲援香港人民，堅決抵制中共的所謂香港《安全法》通過！」



世維會主席多力坤（右）在日內瓦。圖／田牧提供