WHO的武漢病毒調查團，團員澳洲專家（Dominic Dwyer ）斷言，該調查團被中國牽著鼻子走，它的報告替中國洗白、脫罪，沒有可信性。《澳洲人》報名專欄作家（Greg Sheridan）說，該報告的可信性是「O」。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

天下最沒安全感的皇帝，習皇帝近平也。

澳洲外交部長（Marise Payne）日前表示，中國官方媒體「中國環球電視網（CGTN）」澳洲籍財經主播成蕾（Cheng Lei），因涉嫌非法向「海外」提供中國國家機密，正式被捕，最重可判處無期徒刑或死刑。她此前已遭秘密拘留達半年之久。

同時中國把拘留2年的澳籍學者楊恆均正式以國安法「顛覆國家政權」罪起訴。

之前，有2位澳洲記者，被中國公安人員訪問，倉惶逃入澳洲領使館，迅速經外交途徑回澳。

去年4月坎培拉呼籲國際社會對武漢肺炎（COVID─19）起源進行國際獨立調查，中國大跳腳，澳中關係急遽惡化。抓狂貿易制裁澳洲，不買澳洲棉花、紅酒、龍蝦、甚至煤鐵礦。

結果，澳洲人可以吃到半價的龍蝦，紅酒賣到全世界，棉花開拓了新的國際市場，澳洲出口依賴中國減低，中國購買澳洲媒鐵礦不減反增，因為沒有澳洲高品質的媒鐵礦，中國經濟不能發展。

澳洲觸怒習皇帝遭政治報復

至於成蕾和楊恆均，完全是無須有的政治迫害，是澳洲觸怒習皇帝政治報復的犧牲品。

如是無理取鬧，大國欺負小國，但澳洲並不屈服。澳洲聯邦政府針對中國，已制訂法律，將不准習皇帝在澳洲實現他的「一帶一路」的帝國夢。澳洲維多利亞州已和中國簽定「一帶一路」的MOU，會被聯邦政府否定。

WHO的武漢病毒調查團，團員澳洲專家（Dominic Dwyer ）斷言，該調查團被中國牽著鼻子走，它的報告替中國洗白，脫罪，沒有可信性。《澳洲人》報名專欄作家（Greg Sheridan）說，該報告的可信性是「O」。

中國有幾千年的歷史和文化。目前是世界人口最多的大國，國力全球第二大的超級強國。習皇帝是世界權力最大的領袖，比美國的拜登、俄羅斯的普丁，更大更強。

但是，中國的共黨專制政權，是世界最沒有自信、最沒有安全感的政權，習皇帝是天下最沒有自信、最沒有安全感政治領袖。他要當終身皇帝，大軍壓境，鐵腕暴力壓制西藏、維吾爾人和香港的民主運動。顯示的就是他的沒信心、沒安全感的心態。

他戰機、軍艦每天繞著台灣耀武揚威，對澳洲的小鼻子、小眼睛的貿易制裁，「一帶一路」全世界撒錢，買關係、買朋友、買影響，都是對中國、對自己沒有信心的表現。

在國內，習皇帝四面楚歌，怕人民起義把他推翻，怕中南海權力鬥爭，把他殺頭。在國際上，他的「被圍困」（siege mentality）症候群嚴重，四面楚歌，認為美國領導的民主陣營，處心積慮，就是要把他消滅。

他是目前世界最危險的政治人物。（2021/02/19）



作者指出，習近平是天下最沒有自信、最沒有安全感政治領袖。圖／擷自中國人民網