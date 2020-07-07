81歲的王奶奶，過去沒有任何藥物或是食物過敏的病史，因為雙側膝關節嚴重退化性關節炎，先後在同一家醫院接受左右兩側的全人工膝關節置換手術，術後疼痛改善很多，門診追蹤關節的功能及X光片的檢查，也都恢復得很好。然而就在術後六個月左右，慢慢的在身上及四肢開始出現奇癢無比的癢疹（如下圖），起初以為是藥物或食物過敏，因此求助皮膚科及免疫科醫師。然而經過皮膚科醫師及過敏免疫風濕科醫師詳細詢問病史及理學檢查後，初步排除這兩種過敏的可能，推測王奶奶極有可能是對人工關節中的金屬過敏所致。

人工關節置換的原理，主要是將磨損的關節面切除適量骨頭後，將金屬的人工關節，像牙齒換牙套一樣的方式，包覆固定在切除的骨頭表面，用以取代磨損切除的關節面，而磨損的軟骨則由高分子聚乙烯塑膠墊片來取代。因此其成分包含金屬及非金屬的部分。以現在的人工膝關節為例，股骨元件的部分主要是鈷鉻鉬合金所組成，脛骨主要是鈦合金的成分，位於兩者之間的脛骨墊片以及髕骨元件則為高分子聚乙烯墊片。

至於人工關節材質過敏的情況，臨床上確實不常見。造成的原因主要是關節金屬成份中的鈷（cobalt）、鉻（chromium）或是鎳離子（nickel）釋出，誘發身體的免疫反應，造成全身皮膚起類似麻疹的疹塊。病患臨床上的表現，通常會有局部搔癢的情況，國外甚至也有文獻報告，病患接受人工膝關節術兩年後狂掉頭髮的案例報告，至於關節本身也可能會有疼痛或是腫脹僵硬的情況。因為這種過敏反應是屬於所謂延遲性免疫反應，跟我們認知的藥物或食物過敏不一樣，通常不會在手術後就馬上發生，而常常在術後半年到兩年左右開始出現症狀。因為發生的機會很低，文獻上大多是零星的病例報告，因此對於真正發生的機會有多少不得而知；對於其診斷的方法，則必須仰賴臨床醫師的警覺性及詳細的評估才能確診。

如果要證實是否有金屬過敏的情形，可以安排病患至臨床毒物科，透過抽血、驗尿或是採集關節液中的金屬離子成分，看看是否高於標準值。一旦確認是金屬過敏，其治療方式，症狀較輕者，可以採取症狀治療，例如使用含類固醇的外用藥膏塗抹患部，同時搭配口服抗組織胺類的止癢藥物；而較嚴重者，可以在醫師的處方下給予適當的免疫抑制劑，不過必須要小心的是，當免疫被抑制後，則有可能造成感染的危險。如果人工關節的部分，因為過敏反應而有鬆脫或是局部嚴重腫脹疼痛，上述方式無法改善症狀，在與骨科醫師充分討論下，關節可能需要做清創手術，或是原來的人工關節必須先移除，等免疫反應過去後，再重新置換新的關節，才能解決問題。當然，不能再重新置換的時候，就不能再置入相同金屬成份的人工關節，而必須考慮另外使用較為特別的材質，例如在人工關節金屬表面塗層黑晶瓷（Oxinium），不會讓這些金屬離子直接接觸人體或是逸出，即可避免發生金屬過敏的情況。

雖然說預防重於治療，然而，臨床上人工關節術後發生金屬過敏的機會其實很低很低。一般而言，民眾在接受關節手術前，倒是不需要常規做金屬敏感性測試。但是如果曾經有過金屬過敏病史，特別是對鎳、鉻等金屬製品過敏的病人，術前應該主動告知骨科醫師，透過共享決策（Share-Decision Making,SDM）的方式，先會診過敏免疫風濕科醫師做完整的評估，也可以安排做金屬皮膚貼片測試（Skin-Patch test）或是抽血做淋巴球遷移抑制測試（Lymphokine migration inhibition test）等檢查；如果結果高度懷疑有金屬過敏的現象，才考慮去使用這類特殊材質的人工關節。不過這類特別塗層處理的人工關節，價格不菲，目前健保也不給付。

除了人工關節外，其實很多金屬的植入物，例如用來固定骨折的鋼釘鋼板，都有可能會發生所謂金屬過敏的現象。文獻報告這類金屬過敏的情況，發生在固定物鬆動或是功能不佳、磨損嚴重的病人身上的比例，較一般人來的高，其主要的原因跟血液中金屬離子濃度有關。發生的機會不高，因此診斷必須依靠臨床警覺性，重要的是必須與感染來做鑑別診斷。



雙側人工膝關節置換術後六個月後，在身上及四肢開始出現大小不一的癢疹。圖／作者提供

※本文轉載自： 元氣網醫病平台