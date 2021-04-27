白宮星期一表示，由於美國本身已經有輝瑞、莫德納和強生公司的疫苗，所以美國在未來幾個月並不需要動用國內生產的阿斯特捷利康AZ疫苗，所以將開始提供給其他需要冠疫苗的國家。

白宮發言人莎琪說：「拜登政府正設法要在未來幾個月，分享美國製造的阿斯特捷利康疫苗。在任何一劑AZ疫苗被送出美國之前，美國食品藥物管理局會確認每一劑都達到產品質量的預期。目前FDA正在審議AZ疫苗生產廠當中的所有疫苗。」

白宮在星期一下午舉辦背景簡報會，資深官員表示，大約5月跟6月就可以開始提供美國製造的AZ疫苗。

未來幾周有大約1000萬劑的AZ疫苗會獲得美國食品藥物管理局FDA批准，有5000萬劑正在生產，所以在未來兩個月大約有6000萬劑可以與其他國家分享。

印度的新冠病毒疫情從四4月初開始突然急速上升，到4月25號已經有173多萬人確診，19萬5千多人死亡。

拜登總統與印度總理莫迪討論關於印度急遽飆升的疫情，表達了美國對印度人民的堅定支持。為了協助印度打擊嚴重的新冠疫情，美國將在氧氣相關資源、疫苗原料、療法上提供協助。

莎琪說，印度方面針對其國內急遽惡化的新冠疫情向美國提出請求。美國去年已經提供200具的呼吸器給印度，接下來將提供更多幫助。

莎琪說：「應印度之請，我們正在設法提供氧氣與相關物資，國防部與國際開發署正在尋找提供氧氣生產設備的辦法。我們已經找到病毒快篩檢測物資，個人防護設備，以及額外的呼吸器，準備立刻送到印度。而應印度的請求，我們將提供生產阿斯特捷利康疫苗的原物料給印度血清研究所。」

莎琪說，美國國防部正在研議能否提供戰地的氧氣生產機，每一個氧氣生產機可以提供給約5200座病床。在白宮背景簡報會上，資深官員表示美國提供的物資是將自己本身的訂單，轉讓給印度，所以並不會影響到其他國家獲取醫療資源。

美國也派遣傳染病專家到印度，協助控制疫情的擴散。對於是否對印度實施旅行禁令，資深官員說現在要入境美國的旅客，每個人登機前都必須要擁有病毒檢測陰性反應的證明，入境美國之後更需要實施隔離。

在白宮背景簡報會上，資深官員表示美日印澳QUAD四方安全對話機制進行的疫苗計畫正在如火如荼的進行，並沒有耽誤。這個計劃打算由美國跟日本出資，印度生產，澳洲運送，提供東南亞國家新冠疫苗。