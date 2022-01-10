「我很歡喜退休」。吳國揚醫師說：下一句是：「革命尚未成功，同志仍須努力」！他強調，私校法一定要改，私校法有改，咱抗爭更有力！反之，高醫萬年董事長、萬年董事會永遠存在，這樣高醫難進步，吳國揚在榮退餐會致詞首句就說：革命尚未成功，大家還需要努力！同志們！革命尚未成功，繼續努力！….

「杜聰明為高醫創辦人」！從1970至2016延續半世紀陳啟川家族擬竄改高醫創辦人的紛爭，終在劉景寬校長任內獲教育部公文確認高醫創辦人只有一位就是杜聰明。惟陳啟川家族三代掌控董事會將高醫納入如私產，當前由校產基金建設的附設醫院甚至已被陳家改成「中和紀念醫院」，高醫發展暗影重重。

劉景寬榮退感言說明其在高醫服務回顧與治校理念，並說明高醫師生發起透明革命與海內外校友高醫轉型正義的各項努力，他說：我們還有很多需要努力，讓學校有更多、更大資源協助師生發展…

劉景寬在高醫大校長時期與中山大學多年合作“攻頂聯盟”他在榮退感言也說明併校邁向國際一流大學的努力願景目標。高醫、中山合作始於王國照校長，余幸司校長增加，劉景寬校長校務全面性合作並成立“攻頂聯盟”。中山大學副校長蔡秀芬今也代表校長鄭英耀與會致詞強調兩校“攻頂聯盟”會繼續合作下去，也相信劉、吳兩位會繼續對醫學教育付出貢獻。

從高醫榮退後，劉景寬除擔任台灣高醫大全球校友總會榮譽理事長、台灣醫學史學會理事長外並也身兼多個醫學會相關社團與多個基金會的重要工作。

尤值一提的是獲邀將擔任中山大學西灣講座教授，配合中山大學合作醫院擔任臨床醫療工作，劉景寬在結語說：「哪一個附設醫院、教學中心要合作，他就會去做服務，我也希望高醫和中山合作…」。

高醫大工會理事長吳國揚醫師，高醫大前校長劉景寬醫師1月9日舉行榮退餐會。台灣高醫大全球校友總會、台灣高醫大醫學系友總會、高雄市高醫校友醫師協會、台杏基金會、雄中家長會等眾多團體與各界主要人士包含高醫大前校長王國照、 余幸司、 衛生局長黃志中、中山大學副校長蔡秀芬、高市議員吳益政、林于凱與同為高醫校友的時代力量黨主席陳椒華立委及議員參選人湯茹婷、民進黨新興前金議員參選人湯詠瑜律師…等各界出席踴躍。

台灣高醫大全球校友總會，有別於一般社團除聯誼活動外，特別強調承續傳承創辦人杜聰明創校精神與公益性。台灣高醫大全球校友總會理事長江文舜推崇劉、吳兩位這幾年的教導給很多正面與對的事情界要爭取，他代表校友致上最高敬意。

另因疫情影響，海外校友會各會長則以視訊致詞，除肯定吳國揚與劉景寬外，並期許續行高醫改革之路，日本校友會長楊超然舉如陳永興醫師退而不休，沒有一日休息，校友會需要劉吳兩位持續改革，續往改革成功目標前進。美國校友會長曾陳蕙詩肯定劉吳兩位在高醫透明革命與轉型正義期間看見讀書人不為五斗米折腰的風骨，我們引以為榮，是我們最好榜樣，請繼續下一階段改革 之路。

台灣高醫大全球校友總會顧問黃壽雄說，雖然改革的路非常、非常的困難、非常難行，惟劉、吳兩人勇敢扛責，帶領全球校友會一步一步向前行，適逢面對高醫混亂不安時候，一步一步實現改革的路，盼退而不休繼續帶領持續改革之路。

今尤值一提的是，南下微微笑廣播網上「有夢上水」的紀政在節目與談會後也特地趕來會場並大合影，獲得熱烈掌聲。陳俊志醫師帶領原鄉孩童的尼布恩合唱團與高醫學生獻唱！苦行之路」與「台灣」等歌曲，他有感地說，剛師長說到：「革命尚未成功，同志仍須努力」這是一條苦行之路…高醫在各位師長身上，看見台灣未來一定會開出美麗的花朵…