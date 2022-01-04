走過礦坑、踩過沙漠，連小學都沒畢業的余進長，憑著人要爭氣的信念，最後在畫布上成就了自己。

汐止的田野間長大的余進長，在家中排行第十，小時後就跟著父親下田耕作。十三歲開始下礦坑，從挑煤開始做起，後因年幼無法勝任而轉職到鐵工廠當學徒，短短二年間練就一身好手藝。十五歲再度進入礦坑，成為挖煤師父，領有日薪五十元的優渥待遇，五十元這個數目在1950年代時買上好幾打好酒還綽綽有餘。然而俗諺說得好：「做礦工，愈往內愈黑暗」。如此高薪也高危險的工作，親友們怎會放心讓一個正在人生跑道上起步的少年郎繼續一生呢？當時正逢台灣電力工程大力進行，在一個偶然的機會裡經由別人介紹進入台電，也由此展開他幾近半生的電纜配修生涯。「我沒什物學歷，嘛毋識字，未使做工程師父。每遍攏利用食飯時間跑轉去工地偷偷啊學。」堅毅、認真的個性讓余進長學了一身好技術，原本想要利用這份本領開個小店，也好多關照正在成長的兒女。沒想到店沒開成，從小荷鋤挑煤、打鐵配線的他，反倒開啟了人生的另一條路。

四十六歲時，他被三新工程公司派往沙烏地阿拉伯從事電纜裝修工作。在滿地風砂的異國生活是極為孤獨冷清的，工作之餘，極少有休閒娛樂。為了排解寂寞與思鄉之情，余進長重拾兒時樂趣，憑著日本時代小學美術的基礎，開始以原子筆、鉛筆素描的方式，將沙國風土人情一一詮釋在紙上。好奇的問起他作品中所繪和沙國親王共進晚餐的經驗時，他不好意思的說：「無啦，彼是臭彈啦！只是想欲乎台灣的親人知影我佇茲過不錯。」由此可知，余進長以繪畫來替代家書向親友通報平安，此乃是他初始的繪畫動機。

五十二歲回國後，余進長憑著過去的記憶和素描筆記，將沙國所見所聞，用不透明水彩畫成作品。之後，由於老母親的一席話：「汝畫的人和風景我攏看無，什物時陣汝嘛畫一點乎我看有的？」才使得他的繪畫內容走向台灣這塊土地的風情人物，開始描繪少年記憶中的農村生活和礦坑景象。

試著走進他的作品，1940年代台灣農村勞動生活的意象便呈現在眼前。來到溪邊，我們看到網蝦撈魚，穿著開襠褲的小男孩。坐在火車上，有著敞胸餵哺的青澀少婦，和一面吸吮一面翹腳、心滿意足的娃娃。打鐵舖裡有數位揮汗如雨的粗壯鐵匠，彷彿聽得見此起彼落的鏗鏘聲。7月悶熱的礦坑道中，衣衫溼透的挑煤婦女，夾雜著灼烈沉鬱的空氣，直逼鼻眼。余進長不僅刻畫他的懷舊回憶，也為過去的這塊土地留下鮮明的圖象記錄。



《茄苳打鐵店》不透明水彩、細毛筆、紙，52*77cm，1989。圖／蘇振明提供

談起他如何無師自通，余進長說：「若是畫出來的圖自己感覺滿意，按呢過去的風景就會像裝了攝影機共款，只要合伊調出來用就會使囉。」聽他談來，創作彷彿吃飯喝水共款簡單，可是他也說：「要有耐心啦，常常畫就會進步。」他慣用修補底片的「白圭筆」。一筆一觸畫出生命的過往和此刻的心情。一張報紙大的畫，往往要畫上半年，一個手掌大的橘子也得描上一天。這般細膩、溫暖而又樸拙的風格到底來自於哪裡呢？回溯他的童年，從小就必須頂著酷熱，在田野、鐵舖和礦道間求溫飽，吃苦耐勞是他的本性；長年從事電纜配線的職業，使他磨練出超乎凡人的細心，這些身心特質和人生體驗，正是造就余進長作品精細點描風格的因素。



《插秧》油彩，145.5*97cm，1997。圖／蘇振明提供

只有小學學歷，卻凡事認真投入的余進長，因為思鄉情懷才執起畫筆，而今，他不僅在1993年舉行首度個展「童年往事」，後來更辭去工作專心創作。繪畫對他來說，已成為半百歲月之後的生活技藝和情感寄託。回想他常掛在嘴邊的一句話：「年歲大囉，尻川(音ka tsng，屁股)未使乎人看見。（意指人要爭氣，屁股不能穿幫）」，或許這正是支持他這一生在不同領域都能走出希望的動力吧！



《古井邊》油彩、畫布，52*64cm，1991。圖／蘇振明提供



《女礦工》油畫，52*72cm，2004。圖／蘇振明提供