雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的，武漢瘟疫引爆美中反目，正在推進中共紅色政權雪崩時刻，如今，反習聲浪高漲，武漢瘟疫四散，失業浪潮洶湧，正值紅朝末日時刻，北京出現惡兆連連，中共創下最短暫的兩會，摧毀香港是兩會唯一的宣示，但是，更值得注意的是，習近平宣布對國家經濟發展蓋牌，以後不追求經濟發展，簡單說，未來的中國經濟會持續往下走，超過一個億的失業人口，顯示經濟發展全面負數，正是印驗一句話：「一覺醒來，回到文革前」。

雖然習近平強調，絕對不走回「計劃經濟」老路，但是，中共的話沒人相信，如果貧富不均持續擴大，一堆人沒飯吃，會不會搞計畫經濟，大家吃大鍋飯，就難講了，兩會之前，十幾個百億身家的紅色資本家，被禁止離開北京，中共下令全國各省停辦私人出國護照。上個月，回中國躲避瘟疫的留學生發現，護照已經被扣留，無法回去海外國家繼續學業，騰訊集團馬化藤乾脆藉口生病抗議，不去兩會了，種種跡象顯示，中共已經做好最壞打算，如果真的要走到與西方國家翻臉那一刻，再度拉下鐵幕，鎖住14億人，也在所不惜。

經濟成長一直是中共用來說服14億人，建立政權正當性的武器，一旦外資走光光，大家失業沒飯吃，大夥起來造反，革命浪潮就擋不住，所以乾脆全面蓋牌，從武漢瘟疫數字，失業率到經貿數字，一路蓋下去，從另一個角度思考，可見中國經濟成長數字，非常難看，蓋牌隱匿是中共一貫伎倆，因為數字不管好壞，假的比真的多，或許還會有少數傻瓜相信中國數字，多數人質疑，現在把燈關了，大家摸黑上路，連吹口哨壯膽也免了，這也顯示，中共國政治經濟社會三方面，正在加速崩解，中央國庫沒錢，如同清朝末年，家裡沒銀子，政權維繫勢必出現困難，簡單說，中共黨國雪崩時刻已經來到，所以只能對香港強硬，藉著殺香港，徹底打壓江澤民派系的根基的，一方面震攝境內蠢蠢欲動的反共勢力，目標就是持續維護紅色政權。

中共目前對香港強悍，對台灣卻出現分歧，尤其是解放軍鷹派對台策略，出現不同看法，前不久，中共國防大學喬良撰文表示：「台灣是美中對抗的一部分，中國沒有戰勝美國實力之前，不應該以武力攻台。」因為肯定遭來美國反撲，紅色政權必定完蛋，喬良並認為，中國的偉大復興，無關台灣。但是，另一位鷹派大將王洪光，5月24日在環球黨媒表示：「等待中國軍事力量勝過美國，根本不切實際，甚至等到2049年，中國軍力都無法勝過美國，如果依照喬良想法，那麼併吞台灣大業，基本上等於作廢。」所以，他認為中共無須用時間限制自己」。

解放軍鷹派分裂兩派

王洪光論述攻台的另一個理由是：「目前台灣人的台灣認同高達70%以上，中國人認同越來越少，如果再等十年，台灣內部的中國人非死即老，到時候，台灣人抵抗中國侵略的力道，勢必更加強烈，將使中共統一大業增加困難。」王洪光這句話也是實話，換句話說，王洪光認為，台灣內部目前的親共分子，或者是紅色第五縱隊，仍有能力配合中共進行裡應外合，協助中共進行內部破壞，增加武統的成功率，如若再過十年，這些內部反台灣的力道消退，統一會更困難，王洪光不小心說出了中共機密，原來，中共扶持台灣在地協助者，給錢加上洗腦，雙管齊下，養兵千日用於一時，迷惑台灣人祖國好風光，這些人是中國潛伏堡壘內部，併吞台灣的本錢，台灣目前不管是檯面上、檯面下，替中共幫腔，擔任中共吞台急先鋒的地下共產黨員、媒體、名嘴多的是，這些人打著言論自由旗號，甚至打著綠旗反綠旗，否則也不至於發生總統府駭客事件，敵人不只是在島內，甚至已經進入府內，國安單位應該打起精神了。

有些檯面上政治人物，更是大喇喇，選舉時接受中共捐獻，也不擔心被認為是紅色的，甚至還以紅色中共代言人，沾沾自許，這些紅色政客甚至培養一堆沒腦的粉絲，以為葬送台灣，自己就會有好日子過，所以，王洪光認為：「現在是利用這些島內認同中國，進行武統最佳時機，過了這個村，就找不到下個店了。」

王洪光反對喬良的按兵不動政策，因為王洪光已經看出來，中共在美中貿易戰爭以來，政經實力開始走下坡，今年又因為武漢瘟疫傳染全球，變成國際上的拒絕往來戶，習近平對內更是陷入領導無能狀態，不要說三十年後要趕上美國，如今已經彈空糧虛，聯合國評估，中共內部武漢瘟疫不除，緊隨來的就是缺糧，自己人民溫飽尚且困難，經濟倒退十年，如何可以騰出雙手攻打台灣，這才是王洪光急著表態攻台的原因。

秋冬第二波瘟疫將至，全球解封還要等待，後瘟疫時代或許明年才會來臨，印度和越南，勢必取代中國，變成新的世界工廠，中國推動鎖國，以打手姿態收攏香港，做為起手勢，能否挽救政權雪崩時刻，值得密切注意，因為雪崩時刻最危險。