遠東集團被老共冠上台獨金主，遭罰款二十億，創下台商在中國被罰款的最高紀錄。示意圖／擷自遠東集團官網、網路，民報合成

遠東集團被老共冠上台獨金主，土匪國台辦已經警告還有下一波黑名單，台商終於知道：所謂「台商保護協定」是簽假的，在中國市場，桌面下給錢的潛規則，也是假的，只有中共中央收割韮菜的鐮刀是真的，台商已經人人自危，可是，台灣總有不知死活的政客，還在浪費時間金錢搞雙城論壇，海峽論壇，還有台商想著下個月的企業家高峰會，編織中國市場美夢，試問：上海書記能大過中央政策嗎？能拯救遠東嗎？老共抓住台商開刀，當然也算準台商走不了的弱點。

遠東集團遭到政治罰款二十億，創下台商在中國被罰款的天花板，這二十億元肯定是遠東在台灣常期政治捐款的好幾倍，說沒有傷到企業筋骨，肯定騙人，台灣的政治捐款學習美國，本來就有法可據，捐款還可以抵稅，所以企業界在選舉時，對自己心屬政黨捐款，或者押寶兩邊，本身並不虧，搞不好還有好處，但是台灣法律有規定：不得接受中國的政治捐款，老韓選總統時，長沙台商協會辦桌助選，現在還在司法訴訟，這裡面也有矛盾，很多台商企業都是兩邊有家，兩邊都有大小夫人，一起管理公司，這種情況更是普遍，有很多公司西進後，靠中國公司賺錢，台灣業務縮小，員工遣散，最後總公司反而只是收錢站，這也造成台商無法關掉中國公司，瀟灑回台主因，除非壯士斷臂，資產全部放棄，從統計數據看：西進台商，一生九死，多數台商到最後，公司被老共侵吞，台商變成台流，無顏見台灣父老，老病纏身，客死中原。

戒急用忍 李登輝有遠見

遠東集團到底是中國公司或台灣公司？這還很難說，多數台商只要稍有規模，西進中國又擔心被土匪坑殺，就把公司登錄在維京或索羅門、貝里斯，搖身變成外商，求個保護，但是，美中翻臉後，台商也被拖累，就算有外商保護色，土匪要找你開刀，照樣跑不掉，李登輝很早就警告台灣人，戒急用忍，老人有先見，最早喊出老共是土匪，現在土匪終於露出原形，割韮菜割到台商頭上，原來中國對經商者是凶險國度。



前總統李登輝很早就警告台灣人，戒急用忍。圖／擷自李登輝基金會

土匪搶錢是職業，但是，對台商清算，可以說是政治干預的絕招，先找台商開刀，關掉所有金錢水庫龍頭，可以預料，未來，台商對台灣兩黨政治捐款，肯定會縮水，搞到最後，政治捐款只能由中共控制，被老共指定的政客，才可能拿到捐款，藉此控制台灣政治。

資本主義國家選舉，無錢免談，這也是民主社會弱點，尤其是台灣這種民主剛起步國家，很多法令尚未齊全，致使很多缺財力的人才被排除，更讓中共有紅色滲透機會。

老共用政治捐款干預政治，綁定政客，使政客為老共所用，早在澳洲行之有年，不少議員拿中共獻金選舉，因此引起澳洲政府警惕，現在中共只是對台灣重施故技而已。

照理說：一旦失掉台商政治捐款，缺錢恐急的國民黨，應該會受到傷害，過去遠東集團，對國民黨也算是捐款大戶，國民黨也最清楚遠東與台獨沒有瓜葛，跳出來為遠東說幾句話，應該是人情義理，倒是，朱主席卻一反常態，對老共清算遠東的惡質手段，不予置評。

朱主席有正常倫稱號，行事習慣比較規矩，對黑金派系保持距離，如今，回鍋當主席，就惡搞罷免案，公投亂台灣，甚至與黑金政客勾串，這樣子正常嗎？難道是權力欲望使人變得不正常了？



過去遠東集團，也是國民黨的捐款大戶，國民黨也最清楚遠東與台獨沒有瓜葛，為何此次朱主席（左）卻對老共清算遠東的惡質手段，不予置評？示意圖／擷自公視新聞影片資料照