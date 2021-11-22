居住正義的精髓是分配正義，政府最大的職責在「住者有其屋」。現在自有房屋率近79%；政府住宅政策的重心是如何讓還沒住房的21%民眾，可擁有或分配到住房。示意圖／擷自公視新聞影片

所謂囤房稅，即2014年修正的房屋稅條例第5條，當時號稱可以達到政策目的：擴大自住與非自住房屋稅率的差距，提高房屋持有成本，抑制房產炒作，避免囤屋，並保障自住權益。如今看來，格外諷刺！

此一條文，和房市現況落差太大，中央及地方政府對投機囤房，幾乎無計可施，有資力者或建商財團囤屋惜售，待價而沽，坐擁增值暴利。

事隔7年，到今（2021）年4月止，立法院財委會審查立委所提出的第5條的修正草案，多達7個版本，如單一自住稅率、非自住房屋多戶加重稅率等，但似未看到行政院版本，是否斤斤計較房屋稅的財政收入而躊躇不前……。

多元住房政策反制房產炒作

我們三位大學教授專攻領域包括財經法律、土地管理、管理行銷，我們觀察到「囤房稅絕非新招」，當前房價非理性飆漲，空屋數量居高不下，建商寧願養蚊子也不願降價求售。我們實在需要多元住房政策，不能只想依賴囤房稅而達到打炒房效果。

依內政部9月所發布2020年下半年「空屋」（低度使用住宅）數量，全台約88萬宅空屋，空屋率9.96%，雖說這是自2009年統計以來，空屋率首度降至10%以下。但想想，每1百間房屋，近10間是空屋，不僅浪費社會資源，且讓無住屋者引頸企昐，追求居住正義難以實現。

根據2020年人口及住宅普查統計，台灣住宅自有戶為629.5萬戶，占比78.6%，租用僅占87.6萬戶，占10.9%，其他為配住或借住、非同住家屬所有等。

意思是有將近2成1的民眾有住屋的需求，卻無法住進去88萬戶的空屋宅。其理由何在？我們認為絕非囤房稅高低，當前囤房炒房歪風可歸納為三大問題：

其一，提高房屋稅率，達不到打炒房效果。當年修正房屋稅條例，住家用房屋稅率在1.2%至3.6%；非住家用房屋供營業使用者，稅率在房屋現值百分之3到5;供人民團體非營業使用者，稅率在現值百分之1.5至2.5。現在所謂囤房的定義，指住家用供自住者的房屋戶數，不得超過3戶，但人頭充斥之下，甚難揪出囤房嫌疑者。

其二，房屋稅屬地方稅，地方政府未率爾調高稅率。現行稅率在1.5到3.6%間，除台北市及少數縣市調高一點點稅率外，其他地區多數採最低稅率1.5%計算。縱立委提案再提高稅率，資力豐厚的多屋持有者，追逐稀少性區位房產，以待增值，根本不在乎持有成本高低。故第5條第1項第1款後段規定「各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率」形同具文，權屬各個地方政府，誰也不敢負責！

其三，囤房炒房因素複雜，非僅租稅政策解決。囤房不易定義，法人混充使用自用住宅，人頭充斥更難以取締，例如，能否進行房屋財產總歸戶，計算盤查有人除了自住以外還渉嫌囤房？此等技術難題，考驗執法部門。房價上漲的因素複雜，包括貨幣寬鬆，利率偏低，熱錢湧進，房市投機等。加上，社會一直喊「通膨狼來了」，想保值的投資人紛紛主動或被動投入房市。這些因素造成「囤房」現象，似非單靠「租稅」解決。

內政部次長花敬群公開表示，青年、弱勢居住缺乏安全保障，思考我們的社會有多少能力來協助弱勢居住呢？他提出「多元居住協助」的政策，應由政府介入改善民眾居住品質，對低所得在最底層20%者，採取「永久性支援」，以直接租金補貼方式；對於中低所得在20%至50%者，採取暫時性支援，即「中繼宅」觀念，由政府提供社會宅或「包租代管」，使不同所得族群入住其可負擔的住宅，才是真正社會福利國家。

如果「公有房舍或閒置旅館」可以轉化社會宅成功，閒置的空屋能不能盡速提供無殻蝸牛族入住呢?

「囤房稅」不是新招，國民黨執政時代用過，結論是毫無效果。當我們高喊「居住正義」，政府一方面騙取選票，另一方面卻「官方領頭炒地皮」，不斷標售公有地，提高土地成本；任由建商圈地，都市新開發的精華區沒有一家財團缺席；市地重劃的結果，「蛋黃區」不斷擴大，創造「田僑富二代」，也加深社會貧富懸殊的階級裂痕。

居住正義的精髓是分配正義，政府最大的職責在「住者有其屋」。現在自有房屋率近79%；政府住宅政策的重心是如何讓還沒住房的21%民眾，可擁有或分配到住房。

房產市場號稱「火車頭」工業，政府的功能不可能一直在「打房」，而是要「打炒房」。錯誤的政策比貪污更可怕，住宅政策容不得出現錯誤，否則最終端的無殼蝸牛永遠受苦於沒有自己的窩；此外，土地開發、營造建設及房產仲介等上中下游產業，將未蒙其利先受其害。

健全的住宅政策確實要在市場供需、貨幣利率、稅制稅率等多管齊下才能畢其功於一役。我們認為，不宜執著計較囤房稅高低，而應有更多元思維的住宅對策。



作者指出，健全的住宅政策確實要在市場供需、貨幣利率、稅制稅率等多管齊下才能畢其功於一役。圖／擷自公視新聞影片