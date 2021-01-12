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每日國際焦點

美國國務卿蓬佩奧表示將把葉門胡塞叛軍列為外國恐怖組織。

Twitter關閉川普帳號後，11日股價大跌7%。

以色列總理納唐亞胡火速在約旦河西岸下令增建800戶移民住宅，趕在川普任內造成更多既成事實。

北韓金正恩胞妹金與正遭從政治局除名。

北韓

金正恩胞妹金與正遭從政治局除名。

南韓軍方偵查到北韓舉辦夜間閱兵，但也可能是彩排。

南韓

總統文在寅表示在任期剩下的時間將致力於南北韓關係突破。即使談判一再觸礁，北韓也顯示毫無追求和平的誠意與意願，文在寅仍盲目親北，迷信左派價值，天真的認為空口對話能帶來和平。

阿爾察赫

俄羅斯總統普丁在阿爾察赫戰後首度邀集亞美尼亞與亞塞拜然領袖討論阿爾察赫問題。

喬治亞

執政黨揆與首富畢齊納·伊萬尼什維利表示，因為年紀已經64歲，加上所領導的喬治亞夢想黨已經站穩腳步，因此將退出政壇。

美國

Twitter關閉川普帳號後，11日股價大跌7%。

葉門

美國國務卿蓬佩奧表示將把葉門胡塞叛軍列為外國恐怖組織。

以色列

總理納唐亞胡火速在約旦河西岸下令增建800戶移民住宅，趕在川普任內造成更多既成事實。

巴林

11日開放領空給卡達航班。

烏干達

大選長期執政者約韋里·穆塞維尼與10位候選人競爭，Facebook稱烏干達政府採用大量假帳號假消息網軍洗板，已將相關帳號停用。

哈薩克

執政黨在無反對黨參選下取得71.9%選票勝利。所有參選政黨都支持政府政策。

福和會官方網頁：www.fratwn.org