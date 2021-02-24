相當於美國中央銀行負責人的美國聯邦儲備委員會主席星期二（2月23日）對國會議員們說，美國經濟仍處在從新冠病毒疫情中恢復過來的過程之中。

「經濟復甦依然不均衡，也遠未完成，而且前景高度不確定，」美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Hayden Powell）對參議院銀行委員會說。「儘管春天以來就業市場取得了很大進步，但依然有上千萬美國人還在失業。」

美國勞工部說，1月份的失業率是6.3%，但鮑威爾本月早些時候曾說1月份的失業率「接近10%」，是疫情大舉襲來的去年2月份的兩倍多。新冠病毒造成上千萬美國人失業，成千上萬的商家被迫關門或減少業務。

國會去年批准了大約4萬億美元的新冠病毒救助開支法案，但美聯儲去年3月份將藉貸基準利率降低到接近零的水平。美聯儲還每月購買大約1200億美元的美國政府債券，以刺激銀行借貸和消費開支。

國會目前正在考慮拜登總統總額1萬9千億美元的救助法案，以提振經濟，重啟學校，並向大批美國成年人發放1400美元的支票。民主黨在國會擁有微弱多數地位，此項議案因此可能在3月中旬得到批准。

但鮑威爾警告說，目前看來「經濟還遠離我們的就業和通帳目標，可能需要一段時間來實現進一步的實際進展。」他說美聯儲會繼續按照目前的速度購買政府債券，直到取得那樣的進展。

美國失業救助申領人數較去年3月末疫情衝擊美國並導致690萬美國人申領失業救助的最壞情況相比有了大幅下降。但每週申領失業救助的人數已經連續幾個月保持在70萬和90萬之間，創下一直可追溯到1960年代的歷史記錄。

鮑威爾說，新冠疫情「正為數百萬美國人帶來巨大的困難，拖累經濟活動和就業的增加。」

參院銀行委員會主席、俄亥俄州的聯邦參議員謝羅德·布朗（Sherrod Brown）說，鮑威爾已經「對我們所有人講述了未能完全復甦的危險以及會對民眾生活帶來的損害。」

布朗說，拜登「理解這個時刻」，並且推出了新冠病毒救助計劃「來挺身應對它。」

但委員會首席共和黨成員、來自賓夕法尼亞州的帕特·圖米（Pat Toomey）警告說，過度的支出可能會觸發美國的通脹。他的觀點也反映了其他共和黨議員的看法。

鮑威爾說，美聯儲在降低債券購買水平之前希望看到更多的經濟進展。

他說，「全面復甦還有很長的路要走，我們計劃繼續保持我們扶持復甦的政策。」

鮑威爾說，美國經濟去年夏天出現反彈，但在2020年下半年減緩，讓低收入勞工、黑人和西班牙語裔美國人以及其他少數族群成為最主要的受害者。

然而，鮑威爾表示美國經濟未來幾個月中有可能恢復元氣。他說，「目前進行的疫苗接種為今年晚些時候恢復到更為正常的狀態帶來了希望。」