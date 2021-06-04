台灣「疫苗之亂」的原因是：台灣管理當局無法度即時取得夠額的「合格」疫苗來給民眾注射。示意圖／Pixabay

台灣的武漢病毒「疫苗之亂」，引發動亂主要原因是：台灣管理當局無法度即時取得夠額的「合格」疫苗來給民眾注射，控制疫情。

武漢病毒危害全球是無預料著的災禍，已經擁有認證「合格」疫苗的廠商，自完成第三階段完整測試，取得可以合法銷售的許可，到目前其實時間攏還真短，應付自己國內的需求已經真無閒，要賣予外國，著先取得買方國家對疫苗的認可，通常，進步國家攏會要求疫苗廠商來在地國閣做第三階段的藥品測試，準做是為爭取緊急使用授權的第三階段測試，嘛需要2到4月日，當然，進步國家中間較有合作關係和互信，這項緊急使用授權的第三階段的藥品測試，可能有辦法加入研發疫苗國家的第三階段的測試，縮短買到「合格」疫苗的時間。

台灣過去一冬一直維持真低的本土案例，所以，根本無「合格」疫苗廠商來台灣做第三階段的測試，雖然聽講台灣管理當局要容允縮短緊急使用授權的時間和作業，準做台灣管理當局願意「免除」疫苗廠商一切「傷害後果」責任，重視人權和商譽的社會，尤其是出名的大藥廠，無一定願意「撿便宜」配合。

台灣被假「支那民國」綁架

台灣被假「支那民國」綁架，頂面所提著的複雜授權和採購問題，變閣較麻煩：一方面是，假「支那民國」並無擁有台灣主權，所以，台灣管理當局承諾的「免責」，有可能以後被台灣人否決，親像波羅地海國家有權利否定蘇聯法律的有效性仝款；另外，既然假「支那民國」憲法上自認是支那領域的一部分，支那共產黨綁匪著可能用「一支原則」做藉口，在邊仔狗仔吠火車。

疫苗廠商若是民營，理論上可以呣睬支共綁匪哭爸，總是廠商國家的政府可能會有無仝的想法，會試要影響廠商的決定。尤其，台灣管理當局顯然有想要使用自己研發，期待得欲（支那話：快要）會當生產的疫苗，更加可能增加採購條件談判上的困難。

所以，台灣管理當局無法度即時取得夠額的「合格」疫苗，呣通咁那黑白賴支共綁匪鬧台，其實是自己堅持假「支那民國」來害死台灣人。

目前，好佳哉，因為支共綁匪傲慢的擴張主義，引起美國和日本政府採取較強硬的對抗態度，排除一切外交和國內法障礙，堅定要送疫苗予台灣。總是，這種友善機會對台灣來講攏是被動的，攏著看人目色，無長期性。

台灣若是在國際社會要取得長期性穩定的平等參與和安全，一定著像波羅的海國家勇敢向國際社會宣示：台灣民族將終結非法的假「支那民國」外來體制，通過「正名制憲」和「獨立公投」建立新閣獨立真正屬台灣人的國家。

事實上，目前台灣人佔多數的「立法院」著有正當性決議：台灣民族自決權位階高過《支那民國憲法+增修條例》。波羅的海國家爭獨立之時，著有這種否定外來的蘇維埃聯邦憲法和蘇聯法律的先例。