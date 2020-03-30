黃信介「元帥東征」打破花蓮壟斷，當時那次選舉，原本是我要去參選，但因我太太反對，加以我個人原本就無意願，所以就變成黃信介親征花蓮，並因國民黨作票，黃信介遞補花蓮立委。

隨後，花蓮縣長選舉，花蓮縣黨部又向黃指希望我去參選。黃也向我：「永興，上次我替你選立委，這次你不能推辭了……」我最後只好將身分證交給黃信介。

花蓮是全台原民最多的縣市。我從學生時期組服務團深入屏東霧台一、二十年幫忙原住民。對原民我有很深的感情。我心想如能到花蓮替8萬原民作些事也是冥冥之中的緣份。所以，就決定參選。

我知道要在花蓮勝選縣長實在很難，因為原住民加外省已佔花蓮一半人口，而之前黃信介能當選立委，當然是因國民黨作票，但當時實是國民黨大意輕敵。國民黨如僅提兩人，單以謝深山一人的票數，就足以兩席都當選，藍營四人總票數達10萬多，遠多於黃信介當時2萬6千多票。我如何拿到過半數的5、6萬票來勝選？但我是以理想主義的想法把選舉當作是教育，視為民眾啟蒙運動。既然後山是民主沙漠，信介仙已先去開拓，我就應蓋繼續播種耕耘。

所以，我把選舉一方面當作是對原民的感情帶一顆要奉獻的心；另外一方面對花蓮這塊民主沙漠要開拓。所以，我就參加花蓮縣長選舉。對我而言，這是一個很艱苦的挑戰，我是高雄人，直到高醫畢業，我的親朋好友都在高雄。大學畢業後到台北擔任醫生、到北醫教書、到柏克萊讀書返台後的所有社會經歷都在台北，花蓮一日未住過、一條街道也未走過，花蓮又是台灣最大縣，面積有台灣八分之一的土地。但花蓮人口僅30多萬，比高雄三民區人口還少。比北市大安區人口少。就像把三民區的人口放在台灣八分之一土地的上面，單以要拜訪就很困難。路不熟、人不熟、環境也不熟，所以去參選花蓮縣長，吃足苦頭。

海內外優秀學者匯聚花蓮

我停掉台北所有醫療工作，我一人飛去花蓮，因為太太反對，所以一開始她都不願參與。我一個人獨自在花蓮走了八個月，我早上六點出門前往花蓮運動的所在介紹自己，然後前往市場一攤一攤握手後，還要去公家機關拜訪，下午則走街道挨家挨戶，晚上再到夜市，整個花蓮縣一庄過一庄、一村過一村，用最原始的方式把花蓮縣走透透，甚至原住民的部落不管山頂或海邊，我用盡苦心不僅拜訪、辦座談會和花蓮人建立互動。經過8個月後，我開始舉辦演講，我沒想到每場演講會都是幾萬人出來聽我演講，熱烈到被視為花蓮史上最熱的選戰。民進黨所有重要人士如陳水扁、謝長廷、呂秀蓮、葉菊蘭……所有人都到花蓮助選。醫界聯盟李鎮源院士帶了200多位醫生來花蓮，花蓮人從未看到200多位白袍醫生在街頭發傳單，此外美國台灣人教授會廖述宗博士也帶了幾百個博士回台，整個花蓮選戰都熱起來，我當時是自己第一次擔任候選人參戰，辦音樂會外，也開辦一個「永興學院」，在我的競選總部每晚由一位頂尖學者來專講。比方經濟我找來林鐘雄教授，憲法找來李鴻禧教授，環保找來林俊義教授，科技找廖述宗教授，國際法找彭明敏教授，可說海內外優秀學者都匯聚在花蓮。當時花蓮東華大學還未設立，花蓮還無大學，我跟花蓮人講，這間「永興學院」是回饋花蓮人，在此聽課比去大學上課還精彩！要聽演講，還要辦一張學生證，上完課，學生證還要打卡。完成30節的課程，我還發給學員一張「永興學院」的證書。時至今日我到花蓮在街上，有時還會遇到人跟我說他是「永興學院」的畢業生，可見當時引發的熱潮。



醫界聯盟李鎮源院士帶了200多位醫生來花蓮，花蓮人從未看到200多位白袍醫生在街頭發傳單。圖／陳永興

花蓮選舉到最後，演講場可說是人山人海，大家都認為我會當選，連謝長廷都說：「永興，你過關了！」最後三天，我們開始在各鄉鎮遊行，但國民黨對手卻惦惦無聲，無演講會也無遊行，甚麼動作攏無，又再買票了。透過農會、漁會、水利會、婦女會、民眾服務社……一票三千元，打破買票紀錄。

最後開票出來，我拿到4萬6千多票，這已打破花蓮歷史以來黨外人士反對黨的得票紀錄。對手王慶豐則拿到近7萬票。我的支持者哭的很傷心。我則是平常心，因一開始就知道很難贏，也知道國民黨輸不起。

惟我隨後遇到另一個挑戰！選後我一直反省，為何咱各方條件都比對手強，相較對手國民黨王慶豐連高中都沒畢業。最後在日本「野雞」大學拿一個咱所謂的假畢業證書。就如高雄市過去市長王玉雲也在日本拿了一個「畢業證書」。當然學歷不是最重要，但王慶豐口才不好，所以他不辦演講會，不說政見，他和我就是強烈對比。但是他從縣議員作到議長共24年，二任省議員8年，所以有32年民代資歷，婚喪喜慶家家戶戶都走透透，所以選舉當中他都不講政見，當時國民黨放耳語說：再壞，也要選在地人。並也指黃信介當選後，都未住花蓮。選一個外來的，無法替地方服務等語。

我當時很痛苦，事實上沒錯，我是外來的，我是高雄人，我的工作在台北。信介仙也是外來的，沒錯。所以後來我就決定留在花蓮。本來落選後，我應該回台北醫院工作，回北醫教書，但我不甘願。因為國民黨是外來政權，卻反指我是外來，所以，我決定留在花蓮，不走了。

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