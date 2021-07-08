去年美國總統大選一些搖擺州傳出舞弊，德州為此向聯邦最高法院提交一份《起訴書》，狀告喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州在大選中違反憲法，震驚全國。圖為2020.11.18喬治亞州重新計票。擷自PBS News hour

7月1日美國最高法院以「6：3」票裁定，亞利桑那州禁止「第三方」收集選票和禁止選區外投票的規定，不違反聯邦《投票權利法案》（Voting Rights Act，簡寫為VRA ）。這起案件被視為一個全國性的範例，將對未來全美各州「防止選舉舞弊」的立法產生正面的影響。

首先讓我們先了解，「亞利桑那州禁止第三方收集選票和禁止選區外投票的規定」的內容是什麼？

第一項是選票收集法，僅允許特定人士，如：家人、護理人員、郵遞人員將選票提前交給州競選官員，其他第三方為他人提供選票是非法的。

第二項是投票日當天在錯誤選區投下的臨時選票被視為廢票。

需要設立這二項法案，表示有人或團體組織在收集選票，而且在選舉當天隨便投入任何選舉票箱，不管是不是該選區的選票。從外人的角度來看，要避免選舉舞弊，這種立法是合情合理的。目前美國大多數的州都要求選民在自己的選區投票。另外，大約有20個州限制第三方收集選票，因此這二項法案的設立是大勢之所趨。

法律訴訟的過程

由於兩大黨對這二項法案有不同的態度，共和黨支持，民主黨反對認為這是違反聯邦《投票權利法案》（VRA ），就告上法庭。這起案件在初審法院和第九巡迴上訴法院反對派都贏得了勝訴。上訴法院法官在文件中寫道：「選區外選票的政策，以及將收集他人的選票定為犯罪，對亞利桑那州的美國印第安人、西班牙裔和非洲裔選民具有歧視意味，違反了VRA第2條規定」。但最終上訴到聯邦最高法院被推翻，讓兩項法案得以完成立法程序。支持本案的大法官阿利托（Samuel Alito）在法庭意見中寫道：「第九巡迴上訴法院的法官誤解和誤用了（VRA）第2條規定」。

由於這是一個全國性的範例，對未來的選舉有很大的影響。而且這次判決的「6 : 3」比數回歸政黨的比例，6名共和黨總統提名的保守派大法官，對上3名民主黨總統提名的自由派大法官。引人想起，在去年底的選舉官司中，為什麼川普提名的大法官並沒有支持川普的官司？

德州訴訟案被駁回的內幕

回憶去年年底，總統大選開票結果顯示拜登贏得總統寶座。同時在一些搖擺州傳出有選舉舞弊的行為，一連串的選舉官司正如火如荼進行中。12月7日深夜，德州突然向聯邦最高法院提交了一份「起訴書」，狀告喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州在大選中違反憲法。消息一出，震驚全國。阿拉巴馬州等18個州迅速響應加入德州訴訟。當時聲勢浩大，川普也寄望在德州訴訟案中翻轉選舉結果。沒想到最高法院迅速做出回應，12月11日，9名大法官以「7：2」表決駁回德州訴訟案。之後大法官們也拒絕受理，所有有關這次總統大選的訴訟案件。大法官們的行為引起眾多的質疑，為什麼川普任內提名的大法官都沒有支持川普的官司？雖然大法官是獨立判案，不受黨派影響。但是提名者與被提名人的理念應該相當接近，彼此之間的支持是可以期待的。

在德州案被駁回的數日後，有內幕消息在網上流傳：「最高法院的一位大法官助理聽到了大法官們之間的爭論。他說，大法官們和往常一樣，進入了一個專門探討、爭論案件的房間，通常大法官們在裡面爭論時都是文質彬彬的，從外面聽不到裡面的聲音。但是，在討論德州起訴案的時候，這位工作人員聽到了從牆裡穿透過來的激烈的爭吵聲，首席大法官約翰•羅伯茨（John Roberts）和其他自由派法官堅持認為不要受理此案。並向主張審理案件的保守派大法官發出威脅：「如果接審此案，你們能為騷亂負責嗎？」

顧全大局 大法官們任重道遠

如今時過境遷，大家可以冷靜的回顧當時的大環境。去年5月26日在明尼阿波尼斯市（Minneapolis）非裔男人佛洛伊德（Floyd）被員警跪壓致死，之後在黑命貴（BLM）策動下，全美國發生大暴亂。根據紐約時報的統計，6月份BLM騷亂在全美共計發生4700次、平均每天140次。各地槍擊案、暴力襲擊案、名店與中小商家被搶的傳聞不斷。到了12月少數地方依然有騷亂，在這種情況下大法官們必須考慮騷亂的因素，決策過程可以推測如下：

首席大法官羅伯茨說服3位川普提名比較資淺的保守派大法官，加上3位民主黨提名的自由派大法官，一共7位大法官投票駁回德州訴訟案，2位保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）, 與阿利托（Samuel Alito）仍然堅持接納此案，這樣就造成「7：2」德州訴訟案被駁回。我們可以想像這4位保守派大法官心中的苦悶，他們看到這次大選發生很多選舉弊案，但是又要避免讓國家陷入動亂，只好選擇暫時不介入。他們一定已經下定決心，必須整頓選舉秩序，剷除選舉舞弊。今後我們一定會看到他們繼續為整頓選舉秩序的法案護航。

美國是一個老牌的民主國家，200多年前設定的選舉法一定有很多漏洞，跟著時間與環境的變動，法律條文必須加以修改，才能跟上時代的腳步。有公平公正的選舉，是實行民主制度的必要條件，我們期盼今後數年內各州選舉法能有大幅的改善。



作者指出，根據紐約時報的統計，6月份BLM騷亂在全美共計發生4700次、平均每天140次。各地槍擊案、暴力襲擊案、名店與中小商家被搶的傳聞不斷。示意圖／擷自美國之音網路影片