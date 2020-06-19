二十三年了，世界動物衛生組織（OIE）終於宣告台灣為不打疫苗的非口蹄疫疫區，意味著已停止二十多年的台豬外銷，不久之後，將可開始部分恢復。對於此，一則以喜，一則以憂，喜的是豬肉外銷助長農業經濟會大有貢獻，憂的是豬隻大量增養，甚至翻倍，勢必對農村生態及環保帶來浩劫，至今為止，政府於防範汚染的準備工作上，並未見積極作為，是否要再讓農村淪為「臭不可聞」的居住地，那台灣還能住嗎？

1997年台灣受金門從中國走私豬隻之影響，爆發豬隻口蹄疫，當時養豬户數二萬五千多戶，在養頭數一千多萬頭，一下子掉到七千戶，在養頭數五百多萬頭的現有狀況，豬肉外銷全部中止，完全自給自足，迄今造成養豬戶年損失一千多億元，但也換來已經快被養豬業排放水體和空氣汚染「窒息」的農村環境，得到喘息的機會。

如今，下半年起，台灣豬可望先恢復外銷香港和新加坡等消費力較高地區，但傳統最大外銷市場日本，則因有福島食品禁止的相對問題的扞格，暫不在列。但光是香港等市場，就令豬農摩拳擦掌，積極布局搶攻，誰都想占灘頭堡。

台灣豬肉物美價平受歡迎

台灣豬是相當受到日本和香港、新加坡等地消費者歡迎的，因為不但品質優良，且公豬仔豬階段，都有經過閹割，長大的成豬屠體，沒有腥味。另外，「台灣黑豬」為品種改良之最，物美價平，也是外銷利器之一。

問題是，養豬是高汚染事業，一頭豬糞便量等於七個成人量，沒有好好處理，足以造成河流阻塞，臭氣衝天，農村的新鮮空氣不再，一個中小型養豬場，就可使二丶三個村落的居住環境，落入愁雲慘霧地步，錢是豬農賺走了，汚染代價卻是農村農民要負擔。台灣企業養豬雖已卅年以上，防止水體和空氣汚染的法令規章，大致完備，可惜徒法不足以自行，受到太多政治丶行政的干擾，「養豬」和「髒臭」幾乎可以劃上等號，在農村，養豬場和養雞場，是出名的兩大「鄰避」設施，村民們對之是無可奈何的。

「禍兮福所倚，福兮禍所依」，當台灣告別口蹄疫之際，莫要高興沖昏了頭，政府和豬農對恢復外銷，和如何做到不汚染農村環境，準備好了嗎？還有，面對仍在虎視耽耽的非洲豬瘟和一般豬瘟，台灣的養豬事業如何「永續發展」？

還有，像養豬丶養雞，資本和獲利動輒千萬甚至上億元的農企業，是否適合仍以單純「農業」看待一維持所得税率為0的政策？鴕鳥式的租稅政策，檢討了十幾年，仍不見結論，這對薪資階級的軍公教和勞工階級，是絕對不公平的。農企業量能課稅，是到了不可㢠避的時刻了。