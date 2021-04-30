4月28日，德中政府第六輪磋商會議通過網路視訊線上舉行，這個會議每兩年舉行一次，這也是梅克爾總理任內最後一次出席德中磋商會議了。會議的規模很大，由梅克爾總理和李克強總理共同主持，兩國政府有25位各部部長和部門負責人就兩國雙邊合作的廣泛議題進行了討論。

拜登總統百日執政中，民主聯盟對抗中國專制集團的大局中，梅克爾總理與馬克宏總統在抗疫、氣候、經濟等方面，在民主VS專制對決中，數度唱反調，扯後腿。故此，德中磋商自然成為世界關注的焦點。

梅克爾逢會必敲「中國人權」木魚

梅克爾的開場白顯得比較外交，在表示願意共同「抗疫」，呼籲兩國盡快實現疫苗互相確認的同時，也觸及了對中國政府來說是個艱澀的話題：中國的人權狀況。梅克爾明確提出了對中國人權的擔憂，我們能夠和諧地就「抗疫」對話，我也非常希望能夠盡可能、盡快地重新啟動人權對話，有些議題還應該由兩國的司法部長進行更深入的磋商。她表示：矛盾衝突只有通過對話才能解決。

歐盟譴責中國政府壓迫穆斯林維吾爾少數民族，他們被拘禁在失去自由的「再教育營」中生活，而中國政府稱之為「職業學校」。李克強的反應與習近平一樣：請不要干預中國的內政，同時表示：毋庸置疑，我們之間存在不同點，但我們仍然有可能進行無摩擦的合作。

經濟界認為，恰恰這一點尤為重要，疫情期間中國是德國最重要的貿易夥伴，汽車製造業更為受益。但德國工業界要求中國更多地開放市場、實行平等的遊戲規則。也即是說：德國企業在中國得到待遇，應該同中國企業在德國得到的待遇對等。梅克爾試圖推動與中國關係繼續往前走。德國媒體表示，總理明白，沒有中國的合作，疫情問題和氣候保護問題都不可能解決。

本屆德中磋商會議，媒體報導是「承認分歧，強調合作」。梅克爾與李克強達成的結果是：繼續加強疫情、氣候、經濟方面的合作，在人權問題上，任由中國強調「不干涉」。筆者認為，梅克爾總理玩的還是她的老套路，「人權務虛，經濟務實」，繼續抱著對中國人權得過且過、熟視無睹的態度（方法）。



2021.4.28德中兩國視訊會談。圖／擷自新華網

卡倫鮑爾：德國在中美間不可能等距離

同一天28日，德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）女士在受訪《國際政治季刊（Internationale politik quarterly）》時，在談及德國的「印太行為準則」，及德國與中美兩國的關係時，她表示，「德國在中國和美國之間採取同等距離的立場是不可能的。我支持一個強大的歐洲。而事實是，美國和美國的價值觀，比中國或其價值觀更接近我們。但這並不意味著美國的利益總是與德國或歐洲的利益一致。東盟國家給了我們一個非常巧妙的思考方式。這不是建立一個反對某一方的聯盟，而是為某些東西建立一個聯盟。如果中國在這方面有其他想法，我們就有必要堅定地表明，我們不會在這方面向中國讓步。」

卡倫鮑爾的意思十分明確，「印太行為準則」無疑強調了東盟的作用和地位，避免德國經濟太依賴中國。也就是說，德國加強與東盟合作，用東盟部份替代中國在德國的經濟地位，德國和美國是有分歧，但同時處在相同的西方民主陣營內。德國試圖在經濟上啟動分散性的方式，跟東盟的不同國家建立經濟關係，擺脫單方面對中國的經濟依賴。

換句話說，在自由民主價值觀上，在堅持人權方面，德國永遠站在西方陣營，與美國屬於一個同盟圈中的國家，在民主與專制的國際對決中，德國必須反對中國，無可爭議。



德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）。圖／田牧提供

綠黨自民黨：德國不會在人權問題上妥協

梅克爾即將任滿退休，德國的對中政策是否會隨著她的退出政壇而改變，完全有這可能，而且可能性很大。

德國綠黨雙主席之一的安娜萊娜·貝爾博克（Annalena Baerbock），已被推選為下屆總理候選人，而她的治國政治主張完全與美國無縫接軌，她希望德國對俄羅斯入侵烏克蘭、以及中國的全球野心採取更強硬的立場。

德國綠黨在民眾中，首先得到年輕選民的支持。截至4月25日的民調顯示：綠黨的支持率目前達到28%，比梅克爾的聯盟黨高出一個百分點，這是綠黨有史以來最好的周日民調結果。社民黨目前的支持率僅為13%，左翼黨、自民黨分別為7%和9%，選項黨為10%。

綠黨議員瑪格麗特·鮑斯（Margarete Bause）一直敦促德國政府更鮮明地對中國表態：「人權並不是見解或者麻煩的附屬品，就像人們從聯邦政府那裏聽到的那樣，而是所有職權範圍所有談話的中心內容。不允許將人權與經濟和氣候保護作對比交換，這些必須作為一個整體來談。」她要求中國撤銷制裁，與歐盟的投資協議必須明確排除強制勞動。只要中國政府對維吾爾人的迫害不停止，德國的政治家就絕不能去參加明年在北京舉行的冬奧會。



綠黨議員瑪格麗特·鮑斯（Margarete Bause）。圖／田牧提供

自民黨的人權政治家、聯邦議會人權與人道主義援助委員會主席吉德·詹森（Gyde Jensen）也警示，「為了擔心經濟關係而置人權問題於不顧。如果聯邦政府在這些話題上態度不堅定，中國就會繼續超越紅線。」

德中關係是否會變更？9月是德國的大選期，我們將拭目以待！



自民黨的人權政治家、聯邦議會人權與人道主義援助委員會主席吉德·詹森（Gyde Jensen）。圖／田牧提供​