中國媒體《財新網》記者近日披露武漢封城前，當地一家醫院多次向衛生主管部門報告疑似病例，卻屢次被批「政治覺悟不高」。中國隱匿疫情造成全球災難連自家人也看不下去。圖／取自中國政府網

武漢肺炎疫情造成全球191萬2923人確診，死亡達到11萬8966例，中國依舊持續大外宣，輸出中國抗疫模式的成就，但各國對中國隱匿疫情譴責聲浪不斷，連中國自家媒體也自爆中共隱匿疫情。中國媒體《財新網》記者近日披露武漢封城前，當地一家醫院多次向衛生主管部門報告疑似病例，卻屢次被批「政治覺悟不高」。

美國之音報導，財新記者蕭輝的一篇記者手記近日在互聯網流傳。文中提到，武漢大學中南醫院院長王行環今年1月初就已經感到事態嚴重，於是不斷提醒官員，不要忘記SARS的慘痛教訓，卻多次被批評「政治覺悟不高」。

美國之音引述香港《蘋果日報》報導稱，蕭輝的記者手記4月12日流出。她在手記中寫道，1月20日，世衛安排專家到中南醫院考察，1月19日湖北省、武漢市衛健委領導來中南醫院考察安排接待世衛專家時，衛健委的官員要中南醫院人員「注意政治影響和說話方式」。

據蕭輝的記者手記，王行環當即直接反駁說，「我一定會實話實說。你們難道忘記了SARS教訓了嗎？救人命是最大的政治，實事求是是最大的政治」。

在世衛組織到中南醫院考察的第一天晚上，王行環還回絕了跟他相熟的省級領導要他注意政治影響的叮囑。他對這位領導說，「真正的政治站位是要站在人民的立場上，站在黨中央的全域高度立場上」。

手記引述王行環的話說，「悲劇發生了，死了那麼多人，那麼多醫護人員感染了，我們應該反思哪些地方做得不到位，哪些地方可以改進的」。他期望國家能夠防範下一次病毒的侵襲，避免悲劇一而再、再而三發生。

美國之音報導指出，現在這些文章隨後均被刪除或遮罩。財新網的網頁顯示，「您要查看的頁面不存在或已刪除！」而且，蕭輝記者手記在微博、微信上廣為流傳，但文章很快就被「河蟹」了。此外，蕭輝和其他記者共同採編的「武漢疫情中的中南醫院：他們打滿全場「一文已經在財新網上被404」。

美國之音記者從轉載的文中看到，這一長篇報導也提到「在早期，中南醫院因為預警多次被批評政治站位不夠，王行環認為，真正的講政治應當是利國利民，「我覺得不利國不利民才是不講政治」。