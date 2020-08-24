中國隱瞞病情，加上硬塞武肺病患進入台灣，其惡毒目的彰顯甚深。對中國的來人，台灣當然要特別把關。示意圖／擷自公視網路新聞

彰化縣衛生局為境外入境者普篩3個月，被普篩者達一千多人，終於抓到一個從美國回來正在居家隔離小童的陽性症候，如同獲得重大戰果。這個戰果更因為陳時中指揮官因為來的突然而要政風處調查真相，更被渲染。台灣辛辛苦苦的防疫成果將因為出現這個1/1000的機率而出現破口，因而被否定嗎？

要了解真相，必須先了解武漢肺炎的產生，對病毒的掌握，還是一個謎，這與中國從中作怪有關，先後已發現種種問題。例如病毒潛伏期有些不止14天；檢篩結果並非百分百正確；有偽陽性為陰性，有無症狀的帶菌者，還可以復陽，等等。因此不能以檢出這個小童而否定國家的防疫部署，也不能以此鼓勵各地百花齊放來抓漏洞，造成醫療資源的浪費與混亂，甚至因為來歷不明的藥物而損害民眾健康或圖利奸商，甚至可能為中國掌控台灣的醫療資訊服務，後者目前正在香港發生而受到香港民眾的抵制，當局可能採用強迫手段。因此要有普篩的SOP，地方要怎樣做，必須得到中央的認可。

另外，普篩不是打防疫針，打完了可以有一個有效期。普篩即使今天是陰性，如果不小心與感染者接觸，過幾天還可能變陽性。這些都必須考慮到。

至於政風處的調查，我覺得可以兩方面進行，也就是調查地方普篩的前因後果，也調查中央指揮部有否故意縱放那個小童與某些人。這樣對等的調查，能夠不接受嗎？

政客藉「小明」大作文章

除了這些，我們不能忽視的是，台灣有部分政客與輿論，始終圍繞在中國籍的「小明」身上，為他們不能回到台灣一再鳴不平。尤其前總統馬英九一再否定蔡英文總統，認為一切成就都不如香港的林鄭月娥；馬也不關心2300萬台灣民眾的健康福祉，卻一再為「小明」的「不人道」待遇大嗆政府。

對「小明」不人道嗎？中國隱瞞病情，加上硬塞武肺病患進入台灣，其惡毒目的彰顯甚深。對中國的來人，台灣當然要特別把關，就是台灣籍的台商也要嚴格防疫，有什麼理由對中國籍的小明特別放行？如果真要「人道」，為何不讓小明與父母選擇台灣籍而要選擇中國籍？選擇國籍是嚴肅問題，不能投機取巧、吃裡扒外。馬英九們單單關心小明，不是真正關心某個人，而是小明們背後的中國勢力，充分暴露馬們的中共代理人角色。

問題還在於，美國衛生部長阿札爾來台灣訪問不需要居家隔離，大大引發馬們的不滿，因為美國官員受到比小明優先的待遇。為此他們不惜掀起反美的惡浪。可是既然中共要員楊潔篪可以不必居家隔離到美國見蓬佩奧國務卿，為何阿札爾部長不可以來台灣見蔡英文？這更證實馬們的中共代理人身份，因為中共對美國還有忌憚，只能指使馬們這些小丑來跳樑。不過他們的假親美真親中的面目也日益暴露出來，讓美國政府對馬英九們有更徹底的認識。為何洪秀柱、韓國瑜選前不肯赴美溝通而只需北京點頭，背後不就是馬英九這個老大也是反美嘛。



中共要員楊潔篪可以不必居家隔離到美國見蓬佩奧國務卿，為何阿札爾部長不可以來台灣見蔡英文？圖／擷自總統府flickr

小明們在台灣人口中不到1/1000，比彰化縣檢測出來的問題小童比例還小。然而有人想要用這種小比例來抹黑台灣整個防疫系統的成果。除了一些不加了解就跟風的糊塗蟲之外，根本就是中國在台灣勢力的作亂，台灣的國安部門應該嚴密監控這些情況。就連藍營基層14個縣市的首長也表示會配合中央的防疫部署，中央也更應該關注地方的做法多多溝通，彼此合作，穩住台灣的疫情。到底病毒入侵對象不分藍綠，不能因為意識形態而犧牲自己的子民乃至自己。所幸，中共長期研究合成病毒，雖然可能研究出可以區分黃種人與其他不同種族血統的病毒，然而病毒還是無法區分統獨。習近平們與石正麗們還得繼續加油啊。