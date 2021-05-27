拜登政府的首席醫學顧問弗契（Anthony Fauci）對新型冠狀病毒的起源提出疑問。圖／擷自美國之音，資料照

新冠病毒源頭之爭依然是美中之間的一個高度敏感話題。拜登政府的首席醫學顧問弗契（Anthony Fauci）近日在這個問題上發表的評論一出，立即招來中國方面的激烈辱罵。

弗契日前在一場事實核查討論會上表示，他不再完全相信新冠病毒起源於自然。他說：「我認為我們應該繼續調查中國發生了什麼，直到我們繼續盡最大努力找出到底發生了什麼。」

「當然，調查人員說，病毒可能來自動物宿主（animal reservoir），然後傳染給人類，但也可能是別的原因，我們需要找出這一點。」他接着說，「所以我說我非常支持調查病毒的起源。」

「我們需要中國有完全透明的程序」，白宮新冠病毒問題顧問斯拉維特25日說需要查清楚新冠病毒的根源。美國國家過敏和傳染病研究所主任弗契醫生說因為我們現在不是100%清楚病毒起源的答案，所以必須要繼續調查。目前對於新冠病毒的源頭沒有定論。

中國官媒《環球時報》隨後發表評論文章對這位美國傳染病專家進行了激烈抨擊。該報總編輯胡錫進在評論文章中說，美國精英們作為一個整體「越來越背叛自己的良知」，弗契說得隱晦，但他很清楚自己在為「針對中國的一個巨大謊言推波助瀾」。

該報社評說，弗契改變觀點，「不是一個有尊嚴的科學家應該做的事情，而更像是一個軟弱的小人行為。」

英國廣播公司（BBC）報導說，與弗契遭遇類似的還有世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），他此前在提出需要進一步調查「實驗室洩露」論後，也被中國媒體和輿論質疑「叛變」。

世衛組織3月底發布了與中國的聯合溯源研究報告，報告稱新冠病毒有可能是由蝙蝠通過另一種動物傳播給人類的，病毒由實驗室洩露的可能性被認為是極不可能的。但是幾名科學家5月14日在《科學》（Science）雜志發表短篇報告，批評世衛報告沒有足夠認真對待實驗室洩露假設。

「在313頁的報告及其附件中，只有4頁提到了實驗室事故的可能性。」科學家們說，「在我們獲得足夠的數據之前，我們必須認真對待有關自然起源和實驗室洩露的假設。」

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）日前則引述美國情報報告稱，武漢病毒研究所的三名研究人員於2019年11月「出現嚴重病情」入院治療。報導認為，這份報告可能助長越來越多要求更全面調查新冠病毒是否從實驗室泄漏的呼聲。

美國衛生部長哈維爾·貝塞拉（Xavier Becerra）星期二（5月25日）在第74屆世界衛生大會上發言，呼籲繼續對新冠病毒的源頭進行的第二階段調查必須堅持「透明」、「科學」和「獨立」。

同樣在星期二，弗契在白宮新冠疫情響應團隊舉行的簡報會上再次強調應調查病毒起源。他說：「我們許多人認為這更有可能是一種自然現象，就像SARS-CoV-1病毒（SARS病毒）一樣，它從動物宿主傳染給了人類。但我們不知道百分之百的答案。」「因為我們不能百分之百的確定起源，我們必須看看，我們做一個調查。」