●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

日本將於軍艦上安裝新式神盾雷達，以提升面對北韓飛彈威脅的能力，新型的洛克希德馬丁Corp SPY-7將比日本軍艦上原本的舊型神盾雷達索敵範圍擴增3倍。先前日本原本想在陸上基地安裝神盾雷達但最終防衛省否決，認為攔截飛彈可能落到居住區誤傷人民。

法國總統馬克宏表示，不會因為人權問題停止銷售武器給埃及，因為他不想削弱埃及打擊恐怖主義的能力。法國希望埃及軍政府領袖西西能壓制國內伊斯蘭極端分子，同時法國也希望埃及協助維持利比亞情勢穩定。

俄羅斯強化加里寧格勒軍力，稱是因應北約威脅。加里寧格勒是俄國在波羅的海濱的飛地，也是俄國波羅的海艦隊總部。

伊朗半官方媒體表示，首席核彈科學家遭暗殺時，攻擊他的機關槍無人控制，而是配備先進攝影機，安裝在貨卡車上，由衛星遠端操控。伊朗官員認為安全部隊已經遭完全滲透，未來將很容易發生類似攻擊。

美國

制裁14名中國官員，懲罰中國驅逐香港民主派議員。

日本

將於軍艦上安裝新式神盾雷達，以提升面對北韓飛彈威脅的能力，新型的洛克希德馬丁Corp SPY-7將比日本軍艦上原本的舊型神盾雷達索敵範圍擴增3倍。先前日本原本想在陸上基地安裝神盾雷達但最終防衛省否決，認為攔截飛彈可能落到居住區誤傷人民。

印尼

伊斯蘭捍衛者陣線創始與領導人穆罕默德·里茲克·謝哈布，7日與支持者和保鑣與警方發生衝突，警方表示對方持手槍、鐮刀、武士刀攻擊警車，警方開火造成6死。

法國

巴黎航空展停辦，對全球航空業雪上加霜。

總統馬克宏表示，不會因為人權問題停止銷售武器給埃及，因為他不想削弱埃及打擊恐怖主義的能力。法國希望埃及軍政府領袖西西能壓制國內伊斯蘭極端分子，同時法國也希望埃及協助維持利比亞情勢穩定。

俄羅斯

強化加里寧格勒軍力，稱是因應北約威脅。加里寧格勒是俄國在波羅的海濱的飛地，也是俄國波羅的海艦隊總部。

美國

延長6國難民居留至2021年10月，包括：薩爾瓦多、海地、尼加拉瓜、蘇丹、宏都拉斯、尼泊爾。瓜地馬拉也在申請中。

委內瑞拉

舉行政府嚴格控制下的議會選舉，投票率31%。美國、歐盟、巴西、哥倫比亞均不承認選舉結果。

伊朗

半官方媒體表示，首席核彈科學家遭暗殺時，攻擊他的機關槍無人控制，而是配備先進攝影機，安裝在貨卡車上，由衛星遠端操控。伊朗官員認為安全部隊已經遭完全滲透，未來將很容易發生類似攻擊。

英法德對伊朗聲稱要提高濃縮鈾濃度表達關切。

衣索比亞

總理阿比稱，提格雷軍並非戰術性撤出首都默克萊，而是遭打垮，因此聲稱提格雷沒有能力進行後續反抗。

土耳其

歐盟27國認為土國無誠意解決東地中海爭議，但將把制裁土國的決議留待歐盟峰會。希臘呼籲要對土國有所行動。

利比亞

東利比亞的利比亞國民軍攔截土耳其派出前往西利比亞的牙買加籍船隻。土耳其支持西利比亞的民族團結政府，利比亞國民軍則由俄國、埃及、阿聯支持。利比亞交戰雙方10月簽下停火，土國行動可能又引發衝突。

黎巴嫩

中央銀行表示補貼人民基本民生物資僅能再支持2個月，補貼其實效率相當可疑，粗估80%補貼都落入較富有的前半國民手中而非最需要的底層，但聯合國警告若無補貼將發生嚴重人道危機。

伊拉克

北部庫德區反庫德政府抗爭造成1死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org