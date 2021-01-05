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每日國際焦點

卡達與沙烏地阿拉伯3年來的紛爭畫下休止符，5日簽訂協議。

以色列國防部長表示希望在川普第一任期內再定案增加購買一個小隊的F35戰機。

伊朗達到20%濃縮鈾，違反核協定。

因南韓配合美國制裁，凍結伊朗在南韓資金，伊朗革命衛隊綁架南韓籍油輪及船員。伊朗外長聲稱只是因為南韓油輪污染海域所以逮捕靠岸。

日本

考慮宣布東京附近緊急狀態。

巴基斯坦

俾路支省3日發生礦坑宿舍襲擊事件11死，伊斯蘭國承認對什葉派哈札爾人發動攻擊。

俄羅斯

調查阿爾察赫戰爭停火前俄國直升機遭擊落事件，從原本過失殺人改往有意謀殺方向偵辦。

希臘

東正教會表示將拒絕政府禁令，於主顯節繼續開放教堂。

西班牙

加那利群島2020年全年偷渡客數量較2019年爆增8倍達2.3萬人。非洲國家因全球疫情損失觀光收入使得偷渡動機大增。

墨西哥

大批中美洲偷渡客湧入的同時，收容所因疫情關閉，偷渡客流浪街頭。

卡達

與沙烏地阿拉伯3年來的紛爭畫下休止符，5日簽訂協議。

以色列

國防部長表示希望在川普第一任期內再定案增加購買一個小隊的F35戰機。

伊朗

達到20%濃縮鈾，違反核協定。

因南韓配合美國制裁，凍結伊朗在南韓資金，革命衛隊綁架南韓籍油輪及船員。伊朗外長聲稱只是因為南韓油輪污染海域所以逮捕靠岸。

敘利亞

軍車遭伊斯蘭國民兵襲擊9死。這是一周內第二次襲擊。

尼日

2日發生的伊斯蘭民兵攻擊村莊事件，死亡人數增加到100人。

中非共和國

總統在選舉暴力事件頻傳中取得53.9%選票連任。

福和會官方網頁：www.fratwn.org