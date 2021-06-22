美國國家安全顧問蘇利文（Jacob Jeremiah Sullivan）6月20日對媒體表示，如果中國不配合對導致2019冠狀病毒疾病全球大流行的新冠病毒源頭進行「真正」的調查，將面臨國際上的孤立。圖／擷自公視新聞影片

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jacob Jeremiah Sullivan）周日（6月20日）對媒體表示，如果中國不配合對導致2019冠狀病毒疾病全球大流行的新冠病毒源頭進行「真正」的調查，將面臨國際上的孤立。

蘇利文在接受「周日福克斯新聞」節目採訪時說，美國將繼續強化與盟國及伙伴的合作，直到徹底調查清楚新冠病毒是如何出現的，誰為此負有責任。他強調，目標是給中國一個明確的選擇，要麼以負責的方式允許調查者進入，進行尋找病毒源頭的「真正」調查，要麼將面臨國際社會的孤立。

此前，上周在英國參加工業化民主國家的七國集團峰會的領導人呼籲對新冠病毒的源頭再進行調查。美國總統拜登上個月下令美國情報界加倍努力，調查和查明新冠病毒來自哪裡，並在90天內向白宮報告。

蘇利文周日還在CNN有線電視新聞網「國情」節目上說，美國目前不會發出威脅或最後通牒。如果中國不履行它的職責，到時美國將被迫考慮做出什麼回應，并將與盟國和伙伴國家協調一致。他強調，不會只簡單地接受中國說不。

被外界稱為「戰狼外交官」、並曾試圖將新冠病毒來源「甩鍋」美國的中國外交部發言人趙立堅，周一（6月21日）在外交部例行記者會中稱，蘇利文的相關表態是「赤裸裸的訛詐和威脅」，中國強烈不滿、堅決反對，也絕不接受。趙立堅還稱美國推動的是「政治操弄式」的國際調查。

趙立堅聲稱，中國與各國分享COVID-19防疫經驗，兩次接待世界衛生組織（WHO）專家到中國，並和WHO發布聯合專家組溯源報告。

不過，世衛兩次前往中國進行的調查被廣泛批評為受到中共當局的嚴密操控和擺弄，沒有接觸到真正有關病毒起源的原始資料，難以令人信服和接受。

就連中國支持的世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今年3月30日就世衛專家組發布報告舉行的記者會上，也批評中國拒絕向專家團隊提供部分領域的原始數據，令專家在獲取早期新冠病例原始數據時遇到困難。譚德賽還表示，專家團隊對武漢病毒實驗室的調查不足，無法排除病毒從實驗室泄漏的可能。

世衛領導的專家團隊今年1月和2月到武漢及周邊地區進行了為期4周的所謂「調查」。在與中國科學家聯合撰寫的最終報告中，專家團隊表示，新冠病毒很可能是通過另一種動物從蝙蝠傳染給人類的，而病毒從實驗室洩漏的可能性「極小」。

但是，有分析表示，世衛專家團隊仍無法斷定病毒從何處開始，宿主是什麼，以及如何開始在人群中傳播。